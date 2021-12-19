الحالة المرورية بالقاهرة الكبري.. سيولة في الحركة على كافة الطرق

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبري سيولة مرورية أمام حركة السيارات مع تواجد رجال المرور بالطرق والمحاور الرئيسية لتسيير الحركة المرورية.

سيولة مرورية

وشهد الطريق الدائري باتجاه السلام والهرم ونزلة قليوب ومنطقة المرج ونزلة مؤسسة شبرا الخيمة، صباح اليوم الأحد، حالة من السيولة المرورية من الاتجاهين، وامتدت السيولة المرورية أعلى طريق الأوتوستراد بالاتجاه القادم من مناطق الزهراء إلى نفق كارفور المعادي.

الحركة المرورية في مدينة نصر

السيولة المرورية ظهرت بطريق مدينة نصر باتجاه زهراء المعادي، وأعلى كوبري أكتوبر وشارع الجلاء وشارع طلعت حرب وميدان التحرير، وكذلك بعض المناطق بمدينة نصر وشارع مكرم عبيد وعباس العقاد وأحمد فخري.

ميدان مصطفى محمود

ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وشارع السودان وحتى محطة مترو جامعة القاهرة فقد شهد سيولة مرورية.

ورفع رجال المرور السيارات المعطلة بكافة الطرق والمحاور الرئيسية، كما شنت حملات مكثفة على كافة الطرق لرصد المخالفات وتجاوز السرعة.

قانون المرور الجديد

وشمل قانون المرور الجديد غرامات مالية للمتأخرين عن تجديد رخصة المركبة لتبدأ من 300 حتى 3 آلاف جنيه، كما تتراوح الغرامة من 1500 و3 آلاف جنيه حال اعتداء قائد السيارة على ضابط المرور أثناء تأديته عمله، بالإضافة إلى دفع قيمة الغرامة في حالة تجاوز السرعة.

أما حال تأخر قائد المركبة عن القيام بتجديد الرخصة فإنه يتم منحه فترة سماح تصل إلى شهر، كما يدفع غرامة تأخير بقيمة ثلث الضريبة المحددة مع سحب الرخصة.

ويدفع السائق من ألف حتى 3 آلاف جنيه حال عدم حصوله على رخصة قيادة بعد إلقاء رخصة القيادة.