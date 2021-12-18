«التعليم» تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمشاركين في امتحانات الدبلومات

خاطبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات والإدارات التعليمية، بأنه في إطار الإعداد لأعمال الامتحانات العامة للتعليم الفني والتي من بينها المقابلة الشخصية للمرشحين للعمل في وظيفة رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام، وإيماء لموافقة الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني على ترشيح واختيار رؤساء ووكلاء لجان الإدارة والنظام والمراقبة بالتعليم الفني ونوعياته المختلفة «تجاري-فندقي-زراعي-صناعي» للعام الدراسي 2021-2022، سيتم عقد المقابلات الشخصية للمرشحين.

الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أنه يجب على جميع المرشحين حضور المقابلات الشخصية في المواعيد المحددة لها وعدم مخالفتها، واستيفاء كافة الشروط الخاصة بأعمال الامتحانات، لافته إلى أن الامتحانات ستعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً وسيتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كتعقيم وتطهير اللجان الامتحانية بصفة مستمرة.

عقد المقابلات الخاصة بقطاعات التعليم الصناعي 26 ديسمبر

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية لجميع قطاعات التعليم الزراعي والمهني ونظام الخمس سنوات اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 21 ديسمبر الجاري 2021، وعقد المقابلات الخاصة بجميع قطاعات التعليم الجاري والخمس سنوات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، وعقد المقابلات الخاصة بقطاعات التعليم الصناعي في طنطا والزقازيق ودمنهور والمنيا يوم الأحد الموافق 26 من نفس الشهر.

المقابلات تعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقطاع التعليم الفني

وتابعت الوزارة، أنه سيتم عقد المقابلات الشخصية الخاصة بالتعليم الفندقي والتعليم الصناعي والإعداد المهني والسنوات الخمس في محافظات القاهرة ودمياط وبني سويف يوم الاثنين الموافق 27 من نفس الشهر، مؤكدة أن المقابلات تعقد في تمام الساعة التاسعة صباحاً بقطاع التعليم الفني.