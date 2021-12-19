التفاصيل الكاملة لغلق مصنع «السجاير» بمحرم بك ومصير العمال (مستند)

كشف مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه عن تفاصيل إعلان الشركة الشرقية للدخان «استرن كومباني» عن وقف مصنعها بمحافظة الإسكندرية بمنطقة محرم بك، وذلك اعتبارا من أمس السبت 18/12/2021، وأكدت الشركة على أن السبب الرئيسي هو عدم توافر المنتج تام الصنع في الحدود الآمنة وعدم الحاجة إلى زيادة الإنتاج في الوقت الجاري.

غلق مصنع محرم بك

وقالت الشركة الشرقية للدخان في بيانها والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، إنه تم منح العاملين بموقع مصنع محرم بك إجازة رسمية مدفوعة الأجر، لحين إشعار آخر، مع استثناء عمال «الطوارئ والأمن والحماية المدنية ومراقب الوقت وموظفين إداريين آخرين بمقر المصنع، وذلك وفقًا لما هو معمول به».

يذكر أنه في وقت سابق قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان، إنَّ المخزون الإستراتيجي الذي تحتفظ به الشركة في مصانعها يكفي لنحو أسبوعين تقريبا.

أرباح الشرقية للدخان

وأضاف أمان في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ سياسة الشركة تعتمد على الاحتفاظ بمخزون إستراتيجي آمن، يعادل نحو 4 مليارات سيجارة من السجائر المحلية لمواجهة الأزمات الطارئة في الأسواق المحلية.

وقال رئيس الشرقية للدخان: «حققنا مبيعات جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسًا بالأعوام السابقة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019»، مشيراً إلى أن مبيعات المعسل كانت أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة فرض التدابير الاحترازية بعد إغلاق المقاهي، لافتاً إلى أنه حتى بعد السماح بالعودة للعمل بالنسبة للمقاهي، تم حظر الشيشة، ما ساهم في هبوط مبيعات قطاع المعسل بنحو 40% تقريباً.

وأكد أمان، على أن الموجات التضخمية الحالية في العالم، انعكست بكل تأكيد على شركة إيسترن كومباني مثلها مثل باقي الشركات، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن، ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة لا تقل عن 15%، منتصف الشهر الماضي.