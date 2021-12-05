«الشرقية للدخان»: مستعدون لأي طوارئ.. و15% زيادة في أسعار الخامات

قال هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان «إيسترن كومباني»، اليوم، إنَّ المخزون الاستراتيجي الذي تحتفظ به الشركة في مصانعها يكفي لنحو أسبوعين تقريباً.

4 مليارات سيجارة المخزون الاستراتيجي لـ«إيسترن كومباني»

وأضاف «أمان» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ سياسة الشركة تعتمد على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي آمن، يعادل نحو 4 مليارات سيجارة من السجائر المحلية لمواجهة الأزمات الطارئة في الأسواق المحلية.

وقال رئيس الشرقية للدخان: «حققنا مبيعات جيدة خلال الربع الأول من العام الجاري قياسًا بالأعوام السابقة، رغم التداعيات السلبية لجائحة كورونا المستمرة منذ نهاية عام 2019، مشيراً إلى أن مبيعات المعسل كانت أكثر القطاعات التي تأثرت نتيجة فرض التدابير الاحترازية بعد إغلاق المقاهي، لافتاً إلى أنه حتى بعد السماح بالعودة للعمل بالنسبة للمقاهي، تم حظر الشيشة، ما ساهم في هبوط مبيعات قطاع المعسل بنحو 40% تقريباً.

ارتفاع تكاليف الخامات والمستلزمات المستوردة

وأكد «أمان»، أن الموجات التضخمية الحالية في العالم، انعكست بكل تأكيد على شركة «إيسترن كومباني» مثلها مثل باقي الشركات، مشيراً إلى ارتفاع تكلفة الخامات ومستلزمات الإنتاج المستوردة، علاوة على ارتفاع تكاليف الشحن، ساهم في ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة لا تقل عن 15%، منتصف الشهر الماضي.

1,6 مليار جنيه صافي أرباح الشركة بنهاية سبتمبر الماضي

أعلنت «إيسترن كومباني»، نتائج أعمال الربع الأول من العام المالي الجاري 2020-2021 المنتهي في سبتمبر الماضي، وكشفت عن تحقيق الشركة صافي أرباح قدرها نحو 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر الماضي، بزيادة قدرها 37% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي 2019-2020، عندما حققت صافي أرباح قدرها 1.16 مليار جنيه.

وبحسب القوائم المالية لـ«الشرقية للدخان»، بلغ إجمالي الإيرادت شاملة ضرائب القيمة المضافة إلى نحو 17.5 مليار جنيه، بنسبة زيادة تخطت الـ 10% مقارنة بنفس فترة المقارنة بالعام المالي الماضي 2019-2020.