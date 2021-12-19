فنادق مرسى علم تستقبل السائحين الهولنديين بالفلكلور المصري

استقبلت فنادق مرسى علم، السائحين الهولندين بالفلكورور المصري على أنغام الربابة والمزمار البلدي، وفرق التنورة والرقص الشعبي وتقديم الوورد والشيكولاته، وذلك عقب استئناف رحلات السياحة الهولندية عقب انتظار دام طويلا منذ جائحة كورونا.

فنادق مرسى علم تستقبل آلاف السائحين

وأشار أبو الحجاج العماري الخبير السياحي، ومدير أحد فنادق مرسى علم، إلى أن الفنادق استقبلت السائحين الهولندين بالفلكورور المصري على أنغام الربابة والمزمار البلدي وتقديم الوورد والشكولاته والعصائر لدى دخلوهم الفنادق، وذلك تعبيرا عن كرم الضيافة وإظهار الفرحة لعودتهم مرة أخرى إلى فنادق مرسى علم عقب انقطاع الطيران بسبب جائحة كورونا.

وكشف العماري في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الأحد، عن سعادة السائحين الهولندين بحسن الاستقبال معبرين عن فرحتهم بعودتهم مرة أخرى إلى شواطئ مرسى علم الخلابة التي يعشقهونها، لافتا إلى أن فنادق مرسى علم استقبلت 238‪ سائحا على متن أولى رحلات الطيران للسياحة الهولندية

74 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا

وأضاف العماري أن مرسي علم تستقبل آلاف السائحين الأسبوع الجاري، وذلك عبر 74 رحلة طيران قادمة من مطارات أوروبا من مختلف الجنسيات الأجنبية من سويسرا وبيلاروسيا وأوكرانيا والمجر وصربيا وبولندا والتشكيك وألمانيا وإيطاليا وروسيا وفرنسا؛ وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار مرسى علم.

ومن جانبه كشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن» عن أن مديرية الصحة بالبحر الأحمر خصصت فرقا طبية من الحجر الصحي والطب الوقائي ووقعت الكشف الطبي على جميع الركاب وإخضاعهم للتحاليل الفورية والفحوصات الطبية.