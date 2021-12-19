محافظة تصل درجة الحرارة الصغرى بها إلى 2 تحت الصفر.. تعرف عليها

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، عن أن هناك بعض المناطق ستشهد اليوم درجات الحرارة انخفاضا غير مسبوق في شتاء هذا العام حيث ستصل لما تعرف بـ«تحت الصفر»، وذلك بالتزامن مع موجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد وذروتها يومي الأحد والإثنين، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بارد على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلا على كل الأنحاء مع تكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء.

ووفقا لـ «الأرصاد» فإن جنوب سيناء وتحديدا مدينة دير سانت كاترين ستشهد طقسا سيئا، وذلك بعد وصول درجات الحرارة الكبرى لـ 09 والصغرى 02-.

ومن جهتها نوهت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار تؤثر على معظم الأنحاء؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «كلمة أخيرة» عبر شاشة «ON»، لافتة إلى أن بعض المناطق مثل وسط سيناء تنخفض فيها درجات الحرارة وتصل إلى درجتين تحت الصفر، وهو ما يؤدي إلى تكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء.

وأوضحت شاكر، أن هناك نشاطا للرياح مثير للرمال والأتربة يصل إلى حد العاصفة على بعض المناطق وبخاصة على الطرق السريعة والمكشوفة، ويبدأ من اليوم الأحد، ويستمر معنا على مدار الأحد والإثنين ما يتسبب في تدهور الرؤية الأفقية على الطرق وخاصة الطرق السريعة والصحراوية.

اضطراب كامل في الملاحة البحرية

وأوضحت أن نشاط الرياح يؤدي إلى اضطراب كامل في حالة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتفاع الموجة يصل إلى 5 أمتار، متابعة: «شهدنا هذا المشهد على مدار الأسبوعين الماضيين، وهو ما يتكرر يومي الأحد والإثنين».

مناطق سقوط الأمطار

كما يشهد اليوم أمطارا متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة «السلوم - مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط».

ومن المحتمل سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا تكون رعدية أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا «الغربية - الشرقية - المنوفية - الدقهلية» ومدن القناة على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 17 10

الإسكندرية 16 11

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 10

شبين الكوم 17 10

دمنهور 16 10

بلطيم 17 11

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 04

بورسعيد 18 12

دمياط 18 12

الزقازيق 17 10

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 18 10

السويس 18 11

العريش 19 11

رفح 18 11

رأس سدر 18 10

نخل 16 04

نويبع 18 15

طابا 17 11

كاترين 09 02-

الطور 19 12

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 21 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 18 07

بني سويف 18 07

المنيا 18 06

أسيوط 18 06

سوهاج 18 07

قنا 18 08

الأقصر 19 09

أسوان 19 10

إدفو 19 10

أبو سمبل 19 10

الوادي الجديد 19 09

شلاتين 25 12

أبو رماد 25 14

حلايب 23 13

رأس حدربة 23 14