حالة الطقس خلال الساعات القادمة.. أمطار وشبورة ورياح

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء، طقسًا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية، مائلا للبرودة على السواحل الغربية، مائلا للدفء على شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس ليلًا، يكون باردًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد البرودة على جنوب البلاد.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة

ومن المتوقع أن يكون طقس الخميس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا باردًا في أول الليل، وشديد البرودة في آخره على الأنحاء كافة.

وأشار الخبراء، إلى تكون الشبورة المائية في صباح الثلاثاء على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، فضلًا عن نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت توقعات الأرصاد، إلى وجود فرصة لسقوط أمطار خفيفة الثلاثاء على مناطق من جنوب الدلتا على فترات متقطعة، فيما يكون هناك فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، ومدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة الأربعاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، فيما تكون خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين، وتمتد الخميس لتشمل مناطق من جنوب الدلتا، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة كما يلي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 15 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 16 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 07.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.