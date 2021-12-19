متى يحتفظ مشتركو الكهرباء بـ«كعب» فاتورة الاستهلاك الشهرية؟

يشتكي بعض مشتركين الكهرباء، من قيمة الاستهلاك الشهري، حيث يكتشفون إن القراءة التي توجد بالفاتورة أكبر من القراءة الموجودة بالعداد، وتكون قيمة الفاتورة خاطئة، لذلك يجب عليك الاحتفاظ بـ كعب فاتورة استهلاكه الشهري والتوجه بكعب الفاتورة للتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها، وتستعرض «الوطن» طريقة التقدم بشكوى وبنود الفاتورة.

كعب الفاتورة يعتبر إخطار سداد بالقيمة المستحقة

وكشفت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنه في حال شعور المواطن بأن الفاتورة لا تعبر عن استهلاكه الفعلي فعليه مبدئيا الحصول كعب الفاتورة وهو يعتبر إخطار سداد بقيمة الفاتورة المستحقة ثم يقوم بأتباع الخطوات التالية:

الخطوات المطلوبة في حال عدم مطابقة القراءة بالكعب للقراءة الموجودة بالعداد

- مراجعة خانة القراءة الحالية والسابقة والتأكد من مطابقتها بالقراءة التي توجد بالعداد أو يوجد زيادة طفيفة بالقراءة الموجودة بالعداد.

- في حالة أن القراءة التي توجد بالفاتورة في خانة السابقة أو الحالية أكبر من القراءة التي توجد بالعداد ففي هذه الحالة تكون الفاتورة خاطئة وينصح بالحصول على كعب الفاتورة والتقدم بشكوى بشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك أو على الخط الساخن على رقم 121.

الإجزاء الذي تتكون منها فاتورة الكهرباء

وأشارت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، إلى أن فاتورة الكهرباء تنقسم إلى جزأين الأول أصل الفاتورة المستحقة، والثاني كعب الفاتورة وهو الجزء المصغر من الفاتورة ويكون في الجانب الأيمن.

بنود كعب فاتورة الكهرباء

واستعرضت الشئون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بنود كعب فاتورة الكهرباء وهي كالتالي:

- تاريخ إصدار الفاتورة «الشهر والسنة التي تم صدور الفاتورة به».

- أشهر المحاسبة «عدد شهور وحساب كمية الاستهلاك الموجودة بالفاتورة».

- مرجع الحساب «الكود الخاص لكل مشترك لدي شركة الكهرباء».

- القراءة الحالية «قراءة العداد للشهر المصدر به الفاتورة».

- القراءة السابقة «آخر قراءة محاسب عليها- حالية الفاتورة السابقة».

- الاستهلاك «ناتج طرح القراءة السابقة من القراءة الحالية».

- رسوم النظافة «التي تحددها المحافظات وتحصلها شركة الكهرباء لصالحهم».

- رصيد الأقساط «أقساط مستحقة على المشترك للشركة «فاتورة أو تسوية سابقة تم تقسيطها على عدد شهور».