1573 فريقا طبيا لتطعيم 574 ألف طفل ضد الشلل على مدار 4 أيام ببني سويف

أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، من مركز صحة ثالث بندر بني سويف، والتي تنفذها مديرية الصحة على مدار 4 أيام بداية من اليوم الأحد حتى الأربعاء 22 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

محافظ بني سويف يطمئن على توافر الطعوم

واطمأن المحافظ على توافر الطعوم لضمان الوصول للأطفال المستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال من سن يوم حتى 5 سنوات، مكلفا وكيل وزارة الصحة الدكتور بإعداد بعمل تقرير يومي خلال فترة الحملة وإطلاعه بصفة مستمر عن سير العمل في الحملة، ومتابعة فرق التطعيم سواء الثابتة أو المتحركة، ومكلفا رؤساء الوحدات المحلية بتقديم التيسيرات اللازمة لتحقيق المستهدف من الحملة.

1336 فرقة طبية متحركة

وأوضح المحافظ أن عدد الأطفال المستهدفين في الحملة يبلغ 573 ألفا و946 طفلاً وطفلة على مستوى الإدارات الصحية السبع، و193 مركز تطعيم من خلال 1573 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 237 فرقة ثابتة و1336 متحركة، مشيرا إلى تكليفاته لرؤساء المدن بالإعلان والتنويه عن الحملة، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، وتكليف مديرية الأوقاف ورعاة الكنائس بالتنويه عن الحملة، مطالبًا الأجهزة التنفيذية والمواطنين بالتعاون مع فرق الحملة لتطعيم جميع الأطفال المستهدفين في كافة أنحاء مدن ومراكز وقرى المحافظة.

التطعيم عن طريق الفم

من جهته، أشار الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، إلى أن إستراتيجية العمل بالحملة، والتي تم عرضها على المحافظ، تعتمد على التجريع (التطعيم بالفم) من منزل إلى منزل بواسطة الفرق المتحركة، والتي سيتم دعمها بالفرق الثابتة في المواقع ذات التردد العالي للأطفال، وذلك خلال فترة الحملة التي تستمر على مدار 4 أيام متصلة، مؤكداً على أنه لا توجد أية آثار جانبية للتطعيم ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم.

رافق المحافظ خلال إطلاق فعاليات الحملة: الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة والسكان، الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، الدكتورة أمنية أحمد حسن مدير الطب الوقائي بالمديرية، المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف.