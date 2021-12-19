بدء تغذية ماكينات الصرف بمرتبات ديسمبر 2021 للموظفين بالدولة

تبدأ الحكومة عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي لصرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة الأربعاء، وعلى مدار 48 ساعة وحتى الخميس المقبل، وأصدرت وزارة المالية كتاب دوري الشهر الماضي حددت مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر2021 الحالي لمدة يومين، بينما خصصت ثلاثة أيام أخرى مع بداية أيام العمل الرسمية في الأسبوع المقبل لصرف مرتبات ديسمبر 2021 للعاملين والموظفين المتأخرين عن الصرف خلال الأيام الرسمية للصرف في الأسبوع الحالي.

ويبدأ أكثر من 5 ملايين موظف وعامل بالجهاز الإداري للدولة الصرف على مدار يومي الأربعاء 22 والخميس 23 من شهر ديسمبر الحالي في الوقت نفسه خصصت «المالية» أيام الأحد الموافق لـ 26 ديسمبر الحالي ثم الإثنين الموافق لـ 27 ديسمبر الحالي، وأخيراً يوم الثلاثاء الموافق لـ 28 من الشهر الجاري لصرف مرتبات شهر ديسمبر لكل العاملين بالدولة ممن لم يتمكنوا من الصرف في يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع السابق.

صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الأربعاء

ومع الساعات الأولى من صباح الأربعاء المقبل يبدأ موظفي وزرات البترول والصحة والهجرة والداخلية وقطاع الأعمال العام والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والقوى العاملة والإنتاج الحربي والتجارة والصناعة والطيران المدني والسياحة والبترول والآثار والتنمية المحلية كما يصرف عمال وموظفي الهيئات والمؤسسات مثل شؤون مجلس النواب والأزهر والأوقاف ومؤسسة الرئاسة ودار الإفتاء صرف مرتبات شهر ديسمبر 2021 أيضاً حتى نهاية الأسبوع الحالي.

لا داعي للتزاحم في أيام الصرف

وأهابت «المالية» ضمن الكتاب الدوري على مسؤولي ومدير العموم والمديريات في كل الوزارات والمصالح والجهات الإدارية التابعة لها، مشددة على أنه لا داعي للتزاحم في أيام الصرف، خاصة أن البنك المركزي بدء منذ بداية الأسبوع الحالي في ​تغذية الماكينات بالمرتبات خوفا من جائحة كورونا وللالتزام بالتدابير الاحترازية في مواجهة تفشي الجائحة حرصا على صحة وسلامة الجميع.