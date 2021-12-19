تشييع جثمان طبيب لقي مصرعه في حادث تصادم بالدقهلية.. زوجته بحالة خطرة

شيع أهالي قرية «نوسا الغيط» مركز أجا بمحافظة الدقهلية، جنازة الطبيب الشاب أحمد محسن جلالة، أخصائي جراحة التجميل بمستشفى المطرية التعليمي، والذي لقي مصرعه في حادث مروع مساء أمس علي طريق «المنصورة – القاهرة».

وتسبب الحادث أيضًا في إصابة زوجته أيضا، والتي نُقلهت إلى مستشفى ميت غمر المركزي، ووُضعت في العناية المركزة لخطورة حالتها.

تشييع جنازة الدكتور أحمد محسن جلالة

وخرجت جنازة الدكتور أحمد محسن جلالة من مسجد الرحمن بقرية نوسا الغيط وسط حالة من الحزن الشديد بين عائلته وأصدقائه، وأهالي قريته، والذين شيعوه إلى مثواه الأخير، وسط دعوات الصبر لأسرته والرحمة للمتوفى.

وقوع حادث تصادم على طريق القاهرة

ووقع الحادث علي طريق «القاهرة - المنصورة» أمام قريه كفر النصر، وهو ما تسبب في مصرع الدكتور أحمد محسن جلاله، وتوفى في الحال، وأصيبت زوجته بإصابات خطيرة ونُقلت إلى العناية المركزة بمستشفى ميت غمر المركزي، وذلك بعد حدوث حادث تصادم للسيارة رقم السيارة رقم «د ج ف 9318».

نقابة أطباء الدقهلية تصدر بيان نعي

ونعت نقابة أطباء الدقهلية، في بيان لها نشرته علي صفحتها الرسيمة علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت:« تتقدم نقابة أطباء الدقهلية بخالص العزاء في وفاة، الدكتور أحمد محسن جلالة، طبيب الجراحة والتجميل، ابن الدكتور محسن جلالة، والدكتورة فوزية ياسين، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، اللهم ثبته عند السؤال، اللهم اغفر له وارحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلي دفتر عزاء تنعي الدكتور أحمد محمد جلاله، وأكد المعلقون أنه سبق وأن توفى شقيقه في حادث من قبل: «في حوادث الوجع، الصدمة بتكرر من تاني ربنا يصبر الدكتور محسن جلاله وزوجته، يشهد الله أن ميت غمر كلها حزينه النهاردة».