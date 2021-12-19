انطلاق ملتقى الشباب الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فعاليات الملتقى الشبابي الأول لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار «نحو إعادة بناء الوعي وتشكيل الشخصية».

مواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي

وقال وزير الشباب والرياضة: «نحن في وزارة الشباب والرياضة نعمل وفقا لخطط ودراسات مسبقة على جميع الملفات، وأهمها التصدي للشائعات، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالتوسع في تنفيذ البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي وبعد رسالة الرئيس للشباب «يا شباب مصر تصدوا معنا».

وكانت الوزارة قد أطلقت البرنامج القومي لمواجهة الشائعات في نوفمبر من العام الماضي في 11 محافظة في المرحلة الأولى منه، وهي «القاهرة، الإسكندرية، مطروح، أسيوط، سوهاج، المنيا، الوادي الجديد، الشرقية، الغربية، السويس، بورسعيد»، من خلال الكوادر الشبابية المدربة والمؤهلة داخل أكاديمية ناصر العسكرية العليا ووزارة الشباب والرياضة، حيث تم تقديم محتوى علمي تم إعداده ومراجعته من قبل متخصصين واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات.

تأثير وقوة المنظومة الإعلامية في إنجاح المبادرات الهادفة

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن البداية كانت مع المنظومة الإعلامية لما لها من تأثير وقوة لإنجاح أي مبادرة هادفة، بالتنسيق مع جميع المؤسسات الإعلامية والصحفية الكبرى، ومختلف المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، لتعريف الشباب بالتحديات التي تواجه الدولة المصرية ومفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، مستهدفا بذلك الوصول بالمشاركين إلى حالة من التفكير النقدي السليم في التعامل مع كل ما يشاهده ويقرأه ويسمعه، وصولاً إلى مجتمع قادر على التعامل مع التحديات ومتغيرات العصر.

وذكر وزير الشباب والرياضة، أن البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي الذي أطلقته الوزارة تحت عنوان «تصدوا معنا» يضم 85 مدربا من خريجي دورات الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية.

أهمية العمل المهني القائم على الاحترافية

وتحدث «صبحي» عن متابعة الوزارة وتصديها لكل الشائعات من خلال الرد الرسمى من الوزارة ونشره عبر وسائل الإعلام للعمل على حماية المؤسسات والحفاظ عليها وعلى استقرارها وهدوء الأوضاع بها، لأن هذا كله يصب في المصلحة العامة لمصر ويعطي انطباعا وصورة مشرفة عن بلدنا أمام العالم كله، لذلك على الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات الموجهة التي يروجها أنصار كل جهة لتحقيق أغراض ومصالح شخصية، مع التأكيد على أهمية العمل المهني القائم على الاحتراف بعيدا عن الإثارة والشخصية والبحث عن الشهرة.

ووجه وزير الشباب والرياضة، الشكر والتقدير والامتنان لكافة المؤسسات والجهات الحكومية والمؤسسات المعنية التي تساهم في هذا الموضوع، وكذلك لرئاسة مجلس الوزراء من خلال المركز الإعلامي برئاسة الدكتورة نعايم سعد زغلول ومركز المعلومات التابع له، والذي وجه من خلاله رئيس الوزراء بالتعاون والتنسيق الدائم والمستمر، ولذلك قامت وزارة الشباب والرياضة بإنشاء وحدة داخلها للتصدي للشائعات.

بناء الوعي قضية محورية في حياة المجتمعات

وفي ذات السياق، أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن عملية بناء الوعي أو إعادة بنائه قضية محورية في حياة المجتمعات والأمم والشعوب، خاصة تلك التي تعرضت ذاكرتها لمحاولات المحو والشطب أو التغيير أو التغييب، ناهيك عن محاولات الاختطاف، وحالات الجمود والخمول والكسل التي يمكن أن تصيب الذاكرة الجمعية للمجتمعات، وهو ما أطلقته وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والمجلس الأعلى للإعلام بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بقضية الوعي لدى المواطن بتضافر كافة الجهود بين الوزارات ومؤسسات الفكر والجهات المعنية بصناعة الوعي من أجل تحقيق ذلك المطلب الديني والوطني للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

الكشف عن المغالطات الدينية والفكرية والثقافية

وأشار الدكتور محمد مختار جمعة إلى المغالطات الدينية والفكرية والثقافية والتاريخية للاستيلاء على هذه الذاكرة، فإن واجبنا مسابقة الزمن لكشف هذه المغالطات وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وبيان أوجه الحق والصواب بالحجة والبرهان من خلال نشر الفكر الوسطي المستنير في المجال الدعوي والثقافي والتعليمي والتربوي والإعلامي وإحلال مناهج الفهم والتفكير والإبداع والابتكار محل مناهج الحفظ والتلقين والتقليد.

وأشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كرم جبر، إلى دور الإعلام هو أن يعمل بقوة خلال الفترة المقبلة على دحض الشائعات التي تحاول الجماعة الإرهابية إطلاقها، فالرسالة لا بد أن تكون واضحة وأن المشروعات القومية والنهضة التنموية التي تحدث على أرض مصر تمكنها من الوقوف على قدميها واستعادة مكانتها، مضيفا أن الإعلام هو حجر الزاوية في بناء الوعي، والمجتمعات تصح بالإعلام الصحيح الواعي.

دور الإعلام في رفع وعي الجمهور

وأضاف أن الإعلام مرآة تعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية ويلعب دوراً كبيراً في رفع درجات الوعي الصحيح لدى الجمهور، ولا ينفصل عن أهداف الدولة لما له من تأثير كبير بما يجعله شريكًا أساسيًا في إحداث التغييرات المطلوبة، بشرح الحقائق وتزويد الرأي العام بالمعلومات بدلاً من الشائعات، حتى يكون المواطنين فاعلين وشركاء في تنمية المجتمع، وذلك لما تملكه الوسائل الإعلامية من وسائل تفاعلية بشكل مباشر وغير مباشر على الجمهور.

ويناقش الملتقى عدداً من المحاور منها دور الاعلام في مواجهة الشائعات والشباب بين صناعة الشائعة والتصدي لها والإجراءات القانونية والجهود التشريعية لمواجهة الشائعات، بحضور عدد من الوزراء والخبراء والمتخصصين.