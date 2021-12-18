للمؤهلات المتوسطة.. الشباب والرياضة تعلن وظائف شاغرة بمرتبات مجزية

يبحث الكثير من أصحاب المؤهلات المتوسطة عن وظائف شاغرة في المؤسسات والشركات الحكومية أو الخاصة، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن وظائف شاغرة لأصحاب المؤهلات المتوسطة فيما فوق، بمرتبات مجزية وعمولات ومواصلات وسكن، في إطار التعاون بين الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار 24 ساعة عن تفاصيل الوظائف الشاغرة المعلن عنها من جانب وزارة الشباب والرياضة، والتي جاءت كالتالي:

وظائف شركة تو إس لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة

أعلنت شركة تو إس لتصنيع وبيع الملابس الجاهزة «الملابس المنزلية» عن حاجتها لوظائف شاغرة، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- مراقب جودة المسئوليات ومهام العمل ويكون مسئول عن «مراقبة خط الإنتاج ومتابعة تنفيذ العينات المطلوبة والالتزام بمواعيد تسليمها، وضع خطط وطرق اختبار المنتجات للتأكد من جودتها، مراقبة خط الإنتاج وضمان التزام العاملين بمراحل الإنتاج المتفق عليها لكل موديل، القيام بفحص جميع المنتجات والتأكد من مطابقتها للتصميم والمعايير المطلوبة، المراقبة والمراجعة علي جميع مراحل سنجر والأوفر والأورليه».

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في المرج الجديدة «العزبة البيضاء».

- أن يكون المتقدم لـ وظائف حاصل على مؤهل متوسط ويفضل يكون له علاقة بالنسيج والحياكة.

- أن يكون المتقدم للوظائف من الذكور فقط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 40 عام.

- أن يكون لديه خبرة من 3 إلى 4 سنوات في نفس الوظيفة.

- يشترط عمله السابق كمراقب جودة ويكون لديه خبرة في ماكينات سنجر وأوفر كمبيوتر.

الحقوق والمميزات

- المرتب يبدأ من 3500 جنيها ويزيد حسب الخبرة.

- ساعات العمل تبدأ من 8:30 صباحاً حتى الساعة 5 مساءاً.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين يوم الجمعة إجازة.

وظائف شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع

أعلنت شركة يونيون كوريير لخدمات البريد السريع عن حاجتها لعدد من الوظائف الشاغرة، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

- خدمه عملاء «زهراء مدينة نصر - الدقي»، لإرسال واستقبال المكالمات مع عملاء الشركة لتحديد موعد استلام البريد و تلقى الاستفسارات والشكاوى.

- مدخل بيانات «زهراء مدينه نصر»، لإدخال بيانات على الحاسب.

- مندوب توزيع «الدقي - مصر الجديدة»، لتوزيع بريد البنوك للعملاء «كارت فيزا - كشف حساب بنكى».

- مراقب جودة، للإشراف والرقابة الميدانية على تسليمات الموزعين «كروت فيزا - كشف حساب».

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي أو مؤهل فوق متوسط أو مؤهل متوسط.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام لوظيفه خدمه العملاء ومراقب الجودة.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 45 عام لوظيفه مدخل البيانات.

- الحد الأقصى للسن 55 عام لوظيفه مندوب توزيع.

الحقوق والمميزات

- المرتبات يتم تحديدها حسب كل وظيفه والخبرات.

- ساعات العكل تصل إلى 8 ساعات يومية.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية وتأمين طبي خاص وتأمين على الحياة.

- تمنح الشركة للعاملين وقت إضافي + بدل إنتاجية.

وظائف فندق جي دبليو ماريوت

1- مشرف إشراف داخلي «هو المسؤول عن الإشراف على فريق عمل التنظيف ومتابعة إجراءات النظافة ورصد احتياجات المناطق المختلفة داخل المؤسسة والحفاظ على استخدام الأدوات المختلفة مثل المكنسة الكهربائية».

2- موظف إشراف داخلي، ليقوم بالتأكد من الحفاظ على نظافة المناطق بواجهة الفندق و الغرف والتي تشمل دورات المياه بمنطقة احتفالات السيدات ودورات المياه طبقا للمعايير العليا المطلوبة من قبل مدير الغرف التنفيذي.

3- عامل تحضير و تجهيز، ليكون المسؤول عن جمع أدوات المطبخ المستخدمة من مناطق تناول الطعام والمطبخ وهو المسؤول عن نظافة المطبخ بشكل عام.

4- عامل مغسلة، ليكون مسئول عن التأكد من أن جميع خدمات الغسيل الخاصة بالنزلاء تتم وفقا للسياسات والإجراءات القياسية الموضوعة مسبقا.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في التجمع الأول - طريق السويس - الطريق الدائري - داخل حي ميراج.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه مؤهل متوسط أو عالي، وبالنسبة لوظيفة الإشراف الداخلي يقبل محو أمية.

- مؤهلات متوسطه لباقي الوظائف.

- الحد الأقصى للسن 35 عام.

الحقوق والمميزات

- المرتب يتم تحديده حسب الخبرة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يومية بالإضافة إلى مواصلات ووجبة وأرباح سنوية.

- توفر الشركة للعاملين تأمين صحي بالإضافة إلى تأمين اجتماعي.