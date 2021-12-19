هشام عاشور يهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها.. بملابس متشابهة (صور)

بملابس مشابهة، نشر لاعب الاسكواش هشام عاشور مجموعة من الصور جمعته بزوجته الفنانة نيللي كريم بمناسبة عيد ميلادها، وظهر في الصور الثنائي بنفس الملابس، عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام.

ووجه عاشور رسالة رومانسية لزوجته نيللي كريم، حيث كتب: «سألت الله وصليت واستجاب دعائي، عيد ميلاد سعيد، وأنت جميلة جدا وجعلتيني شخصًا أفضل».

هشام عاشور يثير الجدل

أثار فيديو متداول للفنانة نيللي كريم، وزوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش السابق، جدل جمهورهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانفعال الأخير على معجبيها في مهرجان قرطاج السينمائي، والذي تم تكريمها فيه.

وأظهر الفيديو الذي نشرته صفحة إحدى القنوات التونسية، عبر موقع «فيس بوك»، لاعب الاسكواش هشام عاشور، لحظة انفعاله على عدد من معجبي زوجته الفنانة نيللي كريم، وذلك أثناء محاولتهم التقاط الصور معها.

وانفعل عاشور على المعجبين بصوت عالٍ قائلًا: «مفيش صور مش هناخد صور مع حد.. إيه المهزلة دي»، وبعدها أخذ بيد زوجته نيللي كريم، مغادرًا المكان الذي كانا يقفان به.

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، كانت قد تواجدت مؤخرًا في مهرجان قرطاج السينمائي، وتم تكريمها من قبل المهرجان وحضرت بجانب زوجها لاعب الاسكواش السابق، هشام عاشور، الذي كان داعما لهًا.

زواج نيللي كريم من هشام عاشور

كشفت الفنانة نيللي كريم، كواليس تعارفها على الكابتن هشام عاشور، وزواجها منه بشكلٍ مفاجئ، قائلة: «أول ما شافني أعجب بيّا وقال لي أنا ها تجوزك.. قلت له بتهزر؟ طيب أستني تعرفني أكتر.. والموضوع ما كانش في بالي خالص.. لكن الهزار قلب بجد».

وقالت نيللي كريم، خلال حوارها في برنامج «ET بالعربي»، إن حفل زفافها من هشام عاشور، جرى تنظيمه بشكلٍ سريع، مع دعوة الأهل والأصدقاء المُقربين فقط، لافتة إلى سر حيويتها وظهورها بشكلٍ مرن خلال الرقص على المسرح، قائلة: «أنا كنت برقص في الأوبرا وباليه فالموضوع بالنسبة لي سهل».