اليوم آخر فرصة لطلاب الشهادة الإعدادية لتسجيل استمارة دخول الامتحان

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اليوم الاثنين 20 ديسمبر، هو آخر فرصة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، لتسجيل استمارة التقدم للامتحانات الشهادة الإعدادية، عن العام الدراسي الحالي 2021- 2022، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي فتح باب التسجيل لها يوم 12 ديسمبر الماضي.

وطالبت الوزارة، طلاب الشهادة الإعدادية، بسرعة التسجيل والانتهاء من تدقيق البيانات، واستخدام البريد الموحد للطلاب، والتنبيه بمراجعة بيانات الطلاب قبل حفظ استمارة التقدم، والتأكد من صحتها، خاصة الصورة الشخصية للطالب، لافتة إلى أنه يتم التسجيل من خلال البريد الموحد للطالب.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وترصد «الوطن»، خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022 وهي كالتالي:-

-الدخول علي رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم.

- كتابة البريد الموحد الخاص بالطالب والضغط علي تسجيل استمارة الامتحانات.

- مراجعة البيانات المسجلة لهم على قاعدة البيانات والتأكد من بياناته الشخصية وصحتها قبل الحفظ.

- إدخال الصورة الشخصية للطالب، التي يتم استخدامها في طباعة الشهادة الإعدادية المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية.

- الضغط على حفظ بعد التأكد صحة الأوراق والبيانات.

ضوابط تحرير استمارة الشهادة الإعدادية للمدارس الخاصة والدولية

وبالنسبة لضوابط تحريراستمارة الإعدادية للطلاب المدارس الخاصة والدولية كالتالي:-

-يتقدم الطالب بصورة من الشيت الدال على نجاح الطالب من الصف الأول إلى الصف الثاني، ومن الصف الثاني إلى الثالث، معتمدة من شئون الطلبة.

- كتابة رقم الجلوس للصف الأول، وسنة النجاح، وكذلك رقم الجلوس للصف الثاني وسنة النجاح في الجزء الأخير أسفل الاستمارة الزرقاء.

- الطلاب الذين لهم حق الإعفاء أو التخفيض في المواد الدراسية في أي مادة،تقدم أصل المستندات الدالة على ذلك، معتمدة بخاتم شعار الجمهورية الخاص بقسم شئون الطلبة بالإدارة.

- تقديم إقرار يثبت عدم وجود إعلامات أو تخفيضات بالمدرسة، وفي حالة التأخير تتحمل المدرسة المسئولية القانونية.