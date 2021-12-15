لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي.. خطوات تسجيل استمارة الامتحانات

يبحث الكثير من أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة، عن خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، حيث إنها شرط أساسي لدخول اختبارات الترم الأول لهذه الصفوف الدراسية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء والمتابعين من أولياء الأمور والطلاب في مجال التعليم على مدار اليوم، خطوات تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الصف الأول والثاني الثانوي، وذلك في السطور التالية..

خطوات تسجيل استمارة الصف الأول والثاني الثانوي

ويمكن لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي تسجيل استمارة التقدم للامتحانات 2021 – 2022، عبر موقع وزارة التربية والتعليم، مع العلم أنه يتطلب لتسجيل الدخول الحصول على البريد الإلكتروني الموحد.

قم بالضغط على تسجيل الدخول

قم بكتابة البريد الإلكتروني الموحد الخاص بالطالب وكلمة السر.

اختيار تسجيل استمارة التقدم للامتحان.

سوف تظهر الاستمارة التي تحتوي على بيانات الطالب، تأكد من صحة البيانات المذكورة ودقتها.

قم برفع وتحميل الصورة الشخصية للطالب، ويتطلب أن تكون بخلفية بيضاء.

اضغط على حفظ، ثم طباعة الاستمارة لتقديمها بالمدرسة.

ونفت وزارة التربية والتعليم في بيان سابق إجراء امتحانات إلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي من المنزل، وإنما ستكون الاختبارات على أجهزة التابلت داخل اللجان بالمدارس.

إجراءات التعليم لحماية الطلاب في الامتحانات

1- توفير جميع أدوات التعقيم والتطهير بكل لجنة لتنفيذ كل الإجراءات الوقائية من كورونا.

2- تجهيز 50 لجنة احتياطية بكل محافظة تحسباً لنقل الطلاب حال اكتشاف أي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.

3- تعقيم وتطهير اللجان يومياً قبل وبعد انتهاء الامتحانات.

4- إلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين بارتداء الكمامات الطبية بشكل إجباري.

5- تقليل عدد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة بحد أقصى 15 طالبا لتحقيق التباعد بين الطلاب والحد من انتشار الفيروس.

6- توفير أجهزة حرارية بكل لجنة امتحانية لقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بأداء الامتحانات.

7- تخصيص طبيب زائر لكل لجنة لمتابعة حالة الطلاب والقائمين على الامتحانات، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث طوارئ.

8- تعقيم المقاعد الخشبية المخصصة لجلوس الطلاب عليها أثناء العملية الامتحانية بصفة دورية.

9- حظر تواجد الباعة الجائلين أمام اللجان الامتحانية.

10- منع تواجد أولياء الأمور أمام اللجان لمنع الزحام بسبب فيروس كورونا.