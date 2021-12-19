القبض على 6 متهمين بالنصب والتزوير وتوظيف الأموال في 3 محافظات

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء على أمواله بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين ومن بينهم المُبلغ والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم إستثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغ وتوقف عن سداد أصل المبلغ وأرباحه التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد المواطنين ، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية) و (4) آخرين بتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقيه مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة المستلزمات الطبية مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها على النحو المشار إليه ، مما مكنه من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها التى وعد بتوزيعها وإستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون ردها بالمخالفة للقانون ، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

مكافحة جرائم النصب والإحتيال

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 مواطنين ، وجميعهم مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم وذويهم بوظائف فى عدة جهات حكومية مدعياً علاقاته ونفوذه بمسئولى تلك الجهات "على خلاف الحقيقة".

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المشار إليه، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين زاعماً لهم مقدرته على تعيينهم وذويهم بوظائف فى إحدى الجهات الحكومية ، إلا أنه لم يقم بالوفاء بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط القائم على إدارة إحدى الشركات لإلحاق العمالة بالداخل لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى العمل داخل البلاد والإستيلاء على أموالهم ، وقام بإدارة شركة "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالداخل (كائنة بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) ، زاعماً توفير فرص عمل لهم بفنادق وشركات خاصة مقابل رواتب مجزية ، وأعلن بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعى بمقدرته على توفير فرص عمل للشباب تحت ذات الزعم بقصد الإستيلاء على أموالهم ، حيث تمكن من إستقطاب عدد كبير من الضحايا مقابل تحصله على مبالغ مالية من كل شخص كرسوم إدارية لا تُرد نظير طلبات التوظيف وخطابات الترشيح للوظيفة المزعومة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبحوزته(70 خطاب ترشيح للإلتحاق بوظائف ببعض الشركات الخاصة والفنادق – مجموعة من المستندات الخاصة براغبى التوظيف ضحايا الشركة – أكلاشيه بإسم الشركة المشار إليها ) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (3 مواطنين ، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم تسفيرهم لإحدى الدول وتوفير فرص عمل لهم وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ، وقيام (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بالغربية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج والإستيلاء على أموالهم على النحو المشار إليه ، وتمكن من خلال ذلك من الإستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط القائم بإدارة إحدى الشركات بالقاهرة لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإنشاء كيان وهمى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن من خلال شبكة الإنترنت بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الاجنبية بعدة دول "خلافاً للحقيقة" بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليها ، وبحوزته (52 عقد مبرم بين الشركة والطلاب الراغبين للسفر للدراسة بالخارج – 35 خطاب قبول للطلاب بإحدى الجامعات بالخارج – 2 دفتر إيصالات إستلام نقدية تفيد تلقى المتهم مبالغ مالية من المواطنين – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى- هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية المشار إليها والإعلان بأنها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الدولية الأجنبية" ) ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.