«كورونا» يهاجم نجوم الفن.. أبرزهم شيكو ورامي وحيد

أعلن عدد كبير من نجوم الفن، خلال الفترة الماضية إصابتهم بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك عبر صفحاتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، ليكون آخر هؤلاء الفنانين هو الممثل شيكو.

شيكو: إيجابي كورونا الحمدلله

كشف الممثل شيكو، عن إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث قال: «إيجابي كورونا الحمدلله»، مشيراً إلى أن أي شخص تعامل معه في هذه الفترة لا بد من أن يأخذ كافة احتياطاته.

رامي وحيد: الحمدلله على الابتلاء جاتلي كورونا

ولكن الفنان شيكو، لم يكن الأول من نجوم الفن الذين أعلنوا إصابتهم بـ «كوفيد 19»، حيث سبقه العديد، الذين كان من أبرزهم هو الممثل رامي وحيد، الذي أعلن عن إصابته بـ فيروس «كورونا المستجد»، في بداية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري 2021.

وكتب الفنان رامي وحيد، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الحمد لله على الابتلاء أنا جاتلي كورونا».

رامي وحيد يتعافى من كورونا

ليعود الفنان رامي وحيد، في منتصف شهر أغسطس، معلناً تعافيه من «فيروس كورونا»، حيث كتب عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «الحمد والشكر لله النهاردة ربنا آتم شفائي على خير من الكورونا اللعينة».

عبد العزيز مخيون يُصاب بـ كورونا المستجد

قام الفنان عبد العزيز مخيون، بالكشف في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، عن حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، وكان ذلك في أكتوبر الماضي من العام الجاري 2021.

وقال الفنان عبد العزيز مخيون لـ«الوطن»، أن أعراض الفيروس ظهرت عليه قبل أيام، وأجرى الفحوصات اللازمة والتي أثبتت إصابته، مشيراً إلى أنه يتماثل للشفاء الآن.

أحمد فتحي: حالتي الصحية غير مستقرة

صرح الفنان أحمد فتحي، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، عن إصابته بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك في أغسطس الماضي من العام الجاري 2021، مشيراً إلى أن حالته الصحية غير مستقرة.

وتابع الفنان أحمد فتحي، حديثه عن إصابته، حيث قال: «أنا الآن أتبع بروتوكول العلاج الخاص بـ فيروس كورونا المستجد، وأشكر كل من أهتم وسأل على حالتي الصحية».