محافظ جنوب سيناء: طبقنا الرقمنة في كل الدواوين والمصالح الحكومية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن المحافظة سباقة في تطبيق المنظومة الرقمية الجديدة، موضحا إحلال وتجديد كل كوابل الفيبر بالديوان العام للمحافظة ومجالس المدن، وتركيب كابلات سرعتها تفوق السرعات السابقة لتحقيق أهداف المنظومة الرقمية.

وأضاف المحافظ في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة أن تتحول كل مؤسسات مصر إلى الرقمية قبل عام 2023، لافتا إلى أن جنوب سيناء تعتبر من أولى المحافظات التي تطبق الرقمنة في كافة المصالح والدواوين.

وقال إن المنظومة الرقمية تقلل من تدخل العنصر البشري، وبالتالي قلة الأخطاء وضمان النزاهة والشفافية.

جنوب سيناء تفوز بالمركز الأول في مسابقة التنمية المحلية

وأكد اللواء خالد فودة، أن اللواء محمد شعراوي وزير التنمية المحلية، كرّم أمس محافظة جنوب سيناء في المسابقة التي جرى تنظيمها بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والتي تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية هي أفضل تجربة تنموية ناجحة بالمحافظات، وأفضل دراسة دعم قرار، وأفضل نظام معلومات أو قاعدة بيانات.

وأوضح أن التكريم دليل على أن المحافظة تخطو خطوات جيدة نحو الانتهاء من التحول الرقمي، وقدم المحافظ الشكر اللي اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة الذي أخذ علي عاتقه ملف التحول الرقمي في المحافظة ومجالس المدن وكان يتابع توصيل الأجهزة وفرق العمل طوال اليوم.

رفع كفاءة الجهاز الإداري

وقال محافظ جنوب سيناء، إن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي 2030 هي أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على العالم في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، موضحا أن المحافظة، بالتنسيق مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، أجرت تدريبا للعاملين في الجهاز الإداري بالمحافظة على تكنولوجيا المعلومات والرقمنة باستخدام أفصل الأجهزة.

وأضاف أن مركز معلومات مجلس الوزراء ساعد المحافظة في إنشاء بوابة إلكترونية على شبكة الإنترنت لنقل وتغطية كل أحداث المحافظة، إضافة إلى إنشاء أول تطبيق للهواتف الذكية للمحافظة يوضح فرص الاستثمار والسياحة وخدمات لكل من يريد القدوم إلى المحافظة.