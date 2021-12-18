«الصحة»: العالم يبحث عن إجابات لـ3 أسئلة حول متحور أوميكرون

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الثلاث حالات الذين تم اكتشاف إصابتهم بأوميكرون المتحور الجديد من فيروس كورونا، اثنان منهم لم تظهر عليهما أي أعراض، في حين ظهرت بعض الأعراض الخفيفة على الحالة الثالثة، مضيفًا: «ظهر عليها رشح خفيف، وحتى مفيش ارتفاع في درجة الحرارة»، كاشفًا عن أنه ليس هناك حتى الآن معلومات كافية ومتوفرة عن هذا المتحور، لكن الأمر اليقيني الوحيد يتمثل في أن اللقاحات المضادة لوباء كورونا ما زالت فعالة حتى مع هذا المتحور، وأن الجرعات المنشطة تزيد من فاعلية اللقاحات في مواجهته.

الصحة تنصح بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

وأكد «عبد الغفار»، في حديث عبر ZOOM، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفترة القادمة، حتى لا نساعد هذا المتحور الجديد على الانتشار، وكذلك يجب الإسراع في تلقي تطعيمات اللقاحات المضادة لوباء كورونا.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن الوضع الوبائي لكورونا في العالم حاليًا يوضح لنا أن الفيروس والعالم يسيران في خطين متوازيين، حيث يحاول هذا الفيروس بشتى الطرق أن يبقى ويقدم أكثر من متحور بين الفترة والأخرى، أما العالم فيريد أن يعود للحياة الطبيعية قبل ظهور وباء كورونا، مناشدًا الجميع ضرورة الإقبال على التطعيم بالجرعات التشيطية من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

متحدث الصحة: العالم يبحث عن إجابات 3 أسئلة تخص متحور أوميكرون

وحول ما يثار في العالم بخصوص هذا المتحور الجديد، أوضح أن هناك 3 أسئلة مهمة يحاول العالم التوصل لإجاباتها حاليًا، كاشفًا في الوقت ذاته أن إجابات تلك الأسئلة يحتاج إلى المزيد من الوقت.

ولفت إلى أن تلك الأسئلة تتمثل في:

- هل هذا المتحور الجديد أكثر انتشارًا من المتحورات السابقة أم لا؟

- هل هذا المتحور الجديد أكثر شدة في تأثيره المرضى عن المتحورات السابقة من نفس الفيروس أم لا؟

- هل يستطيع هذا الفيروس التعامل مع المناعة الطبيعية أو المكتسبة للإنسان أم لا؟

وأكد أن كل تلك الأسئلة يوجد لها حاليًا بعض الإجابات الأوّلية، ولكن ليست يقينية بشكل تام، مشددًا في الوقت ذاته على أن الأمر اليقيني حتى الآن يتمثل في أن اللقاحات المضادة لوباء كورونا ما زالت فعالة على مستوى المتحور الجديد أيضًا، وأن الجرعة المنشطة ترفع من فاعلية التطعيم في مواجهة هذا المتحور الجديد، كاشفًا أن الحصول على تلك الجرعة المنشطة الثالثة لا يتطلب التسجيل على موقع وزارة الصحة.