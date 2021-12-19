«تربية أسيوط» تمحو أمية 11246 مواطنا خلال 2021.. الأولى على كليات مصر

أعلنت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشاركة طلاب كلية التربية في محو أمية 2638 مواطنا خلال دورة أكتوبر 2021، ليصل إجمالي ما قامت الكلية بمحو أميتهم حوالي 11246 مواطنا خلال العام الجاري 2021.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص إدارة الجامعة على تفعيل دورها في المشاركة مع الجهات المجتمعية لإعلان «مصر بلا أمية»، تحقيقا لأهداف خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، إلى جانب المتابعة الدورية مع شركاء الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية، وعقد الندوات التربوية والتثقيفية التوعوية داخل الجامعة وخارجها.

«تربية أسيوط» الأولى على جامعات مصر في محو الأمية

وفي سياق متصل، أكد الدكتور عادل رسمي عميد كلية التربية بجامعة أسيوط، استمرار كلية التربية في ريادتها، وحصولها على المركز الأول بين الكليات على مستوى الجامعات المصرية في محو أمية الأفراد للدورة الثانية على التوالي، مشيراَ إلى أنه للعام الثاني على التوالي تحصل كلية التربية على الكلية الأكثر عددًا في محو أمية الدارسين على مستوى كليات الجامعات المصرية.

وأوضح نجاح طلاب الكلية في المساهمة في محو أمية 2638 مواطنا خلال دورة أكتوبر 2021، في مختلف مراكز محافظة أسيوط، بواقع 73 مواطنا بمركز أبنوب، و180 بأبوتيج، و98 بالبداري، و166 بالغنايم، و230 بالفتح، و469 بالقوصية، و82 بحي شرق أسيوط، و116 بحي غرب، و619 بديروط، و82 بساحل سليم، و96 بصدفا، و217 أسيوط، و210 بمركز منفلوط.

المشروع القومي لمحو الأمية

ومن جانبه، أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، مواصلة إدارة الجامعة جهودها نحو المشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية، انطلاقاَ من دورها الرائد في تحقيق خطة التنمية المستدامة، ومن أجل المشاركة في خفض نسبة الأمية للمجتمع، مؤكداَ أن محو أمية الأفراد وتعليم الكبار هو جزء أصيل من المنظومة التعليمية بالجامعة، والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الجهات المجتمعية والهيئة العامة لتعليم الكبار.