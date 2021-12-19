هل ترغب في شراء مدة بتأمين الشيخوخة والوفاة؟.. إليك التفاصيل والشروط

​أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن المعاش يستحقه كل من بلغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا تقل عن 10 سنوات، مشيرة إلى أنه يمكن شراء مدة، ضمن مدة الاشتراك في التأمين الاجتماعي، بشرط أن المدة تالية لسن بداية الخضوع لأحكام القانون.

واشترطت التأمينات أن تكون السنوات كاملة، وأن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير خاضعة لأحكام القانون، وذلك ردا على سؤال أحد المواطنين حول إمكانية شراء مدة تأمينية.

خطوات شراء مدة في تأمين الشيخوخة والوفاة

وأوضحت التأمينات، عبر موقعها الرسمي، أن هناك عدة خطوات لشراء مدة في تأمين الشيخوخة والوفاة تتمثل فيما يلي:

- يتقدم المؤمن عليه بطلب حساب مدة سابقة علي النموذج المحدد باللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .

- يكون النموذج من أصل وثلاث صور وذلك في أثناء فترة سريان التأمين عليه.

- يبدي المؤمن عليه رغبته في طريقة حساب تكلفة المدة المراد حسابها، سواء بطريقة السداد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الاشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ انتهاء الخدمة، أو أدائها بالتقسيط وفقا للجدول رقم (4) المرفق للقانون.

- في حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة أو التقسيط حتى سن الستين إذا رغب في ذلك.

- يوقع المؤمن عليه علي النموذج بما يفيد علمه بالتكلفة سواء كانت نقدا أو بالتقسيط.

- في حالة التقسيط يلزم موافقة صاحب العمل.

تحديد الأقساط الشهرية​ التي تقتطع من الأجر

وأوضح قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، أنه جرى تحديد الأقساط الشهرية التي تقتطع من الأجر في حالة اختيار المؤمن عليه المبالغ المستحقة عليه بالتقسيط كالتالي:

- إذا كان السن في تاريخ التقسيط 40 سنة يكون التقسيط 6,4% على 15 سنة و8.1 % على 10 سنوات، و13.6 % على 5 سنوات.

- إذا كان السن في تاريخ التقسيط 50 سنة، يكون التقسيط 6.8% على 15 سنة، و8.7 % على 10 سنوات، و14.4% على 5 سنوات.