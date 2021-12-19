ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية بقصد الإتجار

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، من ضبط عدد العناصر الإجرامية حائزي ومُتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

أسفرت الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية عن ضبط عاطل له معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وله محل إقامة آخر بدائرة مركز قليوب، وبحوزته بندقية آلية وفرد محلى وعدد من الطلقات و150 جرام لمخدر الآيس و100 جرام لمخدر الاستروكس، فضلًا عن 100 جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وضبطت الأجهزة الأمنية عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبحوزته بندقية خرطوش وطلقات لذات العيار و200 جرام لمخدر الاستروكس، 20 جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم ببندر قويسنا، وبحوزته بندقية خرطوش، وطلقات من ذات العيار و650 قرص مخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا جمعيًا بحيازة المواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائهم.

ضبط أحد العناصر الإجرامية بالقاهرة بحوزته كوكايين

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم وأصل بلدته محافظة القليوبية، بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم مستقلًا سيارة ملكه ، وعثر بحوزته على كمية من مخدر الكوكايين وزنت 1 كيلو جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته.

ضبط اثنين من العناصر الإجرامية لحيازتهما أسلحة نارية

واستمرارًا للحملات الأمنية التي تشنها وزارة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين، حال استقلالهما سيارة ملاكي، بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 4 كيلو و 200 جرام، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 1,750 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالي وطبنجة عيار 9 مم، و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار و2 هاتف محمول، وميزان حساس، وماكينة رقمية لحصر النقود، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهم، والسيارة لسهولة التنقل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.