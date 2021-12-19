نقابة التشكيليين: انتخابات مجلس الإدارة 5 مارس وبدء الترشح 26 ديسمبر

أعلنت نقابة الفنانين التشكيليين، برئاسة الدكتورة صفية القباني، موعد إجراء انتخابات على المقاعد الخالية بمجلس الإدارة بشعبتي التصوير والديكور، ودعت النقابة الأعضاء المسددين للاشتراك لعام 2020 لحضور اجتماع الجمعية الجمعية العمومية المرتقبة.

وأكدت رئيسة النقابة في تصريحات صحفية، فتح باب الترشح للمقاعد الخالية بدءً من يوم الأحد 26 ديسمبر الجاري حتى 9 يناير المقبل، على أن تعلن أسماء المرشحين يوم 16 يناير 2022.

موعد انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين

وتابعت أنه يسمح بتقديم الطعون والتنازلات من يوم 19 يناير حتى 24 يناير المقبل، والفصل في الطعون ابتداء من 29 يناير حتى 31 يناير، على أن تعلن أسماء المرشحين النهائية يوم 5 فبراير 2022، وسيكون موعد الانتخابات يوم السبت 5 مارس المقبل، مؤكدة أن موعد الإعادة 19 مارس 2022.

نقابة الفنانين التشكيليين تدعو أعضاءها للتقدم لجوائز الدولة التشجيعية

في سياق آخر، حثت نقابة الفنانين التشكيليين أعضائها وشباب المبدعين في مجالات الفنون والآداب، للتقدم للترشح لجائزة الدولة التشجيعية، قائلة: «لمن يهمه الأمر من الأجلاء من كبار الأساتذة والمبدعين والأكاديميين والفنانين والإعلاميين، انطلاقًا من دور الفاعل في تشجيع شباب المبدعين والباحثين والمبدعين الشباب تحت سن 40 عام، التقديم لجوائز الدولة التشجيعية في المجالات المتعددة والتي تتضمن 32 جائزة قيمة كل واحدة منها خمسين ألف جنيه بواقع 8 جوائز في كل فرع من فروعها الأربعة، الفنون / الآداب / العلوم الاجتماعية / العلوم الاقتصادية والقانونية».

ونوهت النقابة: «علمًا بأن آخر موعد للتقدم للجائزة 31 ديسمبر 2021، ويمكن لمن يرغب زيارة موقع المجلس الأعلى للثقافة للاطلاع على كافة الشروط والإجراءات كما يمكن التواصل تليفونيًا عبر 27353749 أو زيارة إدارة الجوائز بالمجلس 1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية».