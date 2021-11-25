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محافظة القاهرة تنظم رحلة لـ150 من طلبة المدارس لمتحف الحضارة بالفسطاط

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الوطن
02:19 م | الخميس 25 نوفمبر 2021
محافظة القاهرة تنظم رحلة لـ150 من طلبة المدارس لمتحف الحضارة بالفسطاط

بمناسبة اليوم العالمى للطفولة نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ 150 من طلبة المدارس الابتدائية لمتحف الحضارة بالفسطاط.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لكافة الأنشطة التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الأطفال وزرع روح الانتماء لديهم باعتبارهم المستقبل، ولتحقيق النهوض بالمجتمع، خاصة وأن هذه المرحلة العمرية تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر للنهوض بالوطن.

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