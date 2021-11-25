محافظة القاهرة تنظم رحلة لـ150 من طلبة المدارس لمتحف الحضارة بالفسطاط

بمناسبة اليوم العالمى للطفولة نظمت محافظة القاهرة رحلة لـ 150 من طلبة المدارس الابتدائية لمتحف الحضارة بالفسطاط.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة حريصة على تقديم كل الدعم لكافة الأنشطة التي تهدف إلى الاستفادة من قدرات الأطفال وزرع روح الانتماء لديهم باعتبارهم المستقبل، ولتحقيق النهوض بالمجتمع، خاصة وأن هذه المرحلة العمرية تعد لبنة لتكوين شخصية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل ومواكبة التحضر للنهوض بالوطن.