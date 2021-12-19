انطلاق بطولة الأقصر للجامعات لكرة القدم الخماسية بالصالة المغطاة بطيبة

شهدت الصالة المغطاة بمدينة طيبة شمالي الأقصر، انطلاق بطولة جامعة الأقصر لكرة القدم الخماسية للجامعات المصرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، وبالتعاون مع الاتحاد الرياضي للجامعات برئاسة وزير التعليم العالي، والأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، واتحاد الاتحادات النوعية برئاسة وزير الشباب والرياضة، والاتحاد الرياضى للشركات، والتي تستضيفها الجامعة في الفترة بين 18 و22ديسمبر الحالي، بمشاركة 16 جامعة.

شهد الحفل الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، والدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، والدكتور محمود عبدالعزيز، مدير الاتحادات النوعية بالشباب والرياضة، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، والاستاذ اسماعيل ابو حاكم، مستشار الاتحادات النوعية، والاستاذ بهاء مختار، مدير الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية، وصلاح رشوان وكيل وزارة الشباب والرياضة، والنائب محمد العماري عضو مجلس النواب، وأستاذ كلية الطب بجامعة الأقصر، والأستاذ جمال السيد أمين عام الجامعة، وحسين القباحي مدير بيت الشعر، ولفيف من عمداء ووكلاء كليات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والطلاب، وفرق الجامعات المتنافسة.

رحب الدكتور الدكتور وليد عبدالله، مدير عام البطولة، بجميع الحضور، وأكد في كلمته، أن هذه البطولة هي حافز لاشتضافة الجامعة لبطولات أخرى مستقبلًا، مشيرًا إلى أن بطولة كرة القدم الخماسية هي النواة لبطولات أكبر.

فيما وجه الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات، الشكر لجامعة الأقصر قيادة وموظفين وعمال وطلاب، على الجهد الكبير المبذول في تنظيم البطولة، مشيرًا إلى أن الجامعة داعم أساسي في تنشيط حركة السياحة، منوهًا عن المسيرة الرياضية بطريق الكباش وإجراءات القرعة التي شارك في سحبها سائحين أجانب؛ مختتمًا كلمته:"قريبًا سنستبدل بطولة الأقصر للجامعات المصرية، بالجامعات الدولية".

فيما وجه الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، شكره للدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، ولنائب محافظ الأقصر، والاتحاد الرياضي للجامعات، لدعم البطولة والنشاط الرياضي بالجامعة.

وأشار الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، إلى أن مايتم مشاهدته من تنظيم رائع للبطولة واستضافة جامعة الأقصر الوليدة لهذه البطولة هو بداية لأحداث أكبر سيتم تنظيمها في الأقصر.

فيما أكد محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، على أهمية دعم الجامعة التي تمثل واجهة الأقصر ومنارتها، موجها الشكر لوزارة التعليم العالي والشباب والرياضة على الدور الكبير في توفير كافة السبل للارتقاء بالرياضة والتشجيع على ممارستها.

وأشار الاستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة خلال كلمته في حفل البطولة، إلى أنه رغم حداثة الجامعة وكونها جامعة وليدة إلا أنها أثبتت من خلال كوادرها الذين لايألون جهدًا في السعي نحو الارتقاء بالجامعة لتصبح منارة علمية على أرض مدينة التاريخ.وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة تشرفت باستضافة هذه البطولة وبكونها مصدرا لجمع هذه الفرق على أرض الأقصر، بما يحفز روح المنافسة الشريفة ويدعم حركة النشاط السياحي.

ووجه رئيس الجامعة الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وللمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، وللواء خالد عبد الحميد مدير الأمن وقيادات الأمن بالمحافظة لللتأمين الكبير الذي تشهده البطولة، والاتحاد الرياضي للجامعات لدعم الجامعة في تنظيم البطولة، وكذلك الجامعات المشاركة ووفودها الذين تحملوا عناء السفر لمدينة الأقصر، ومديرية الشباب والرياضة بقيادة صلاح رشوان، والدكتور صالح عبد المعطي الداعم دائما للجامعة، والدكتور محمد العماري عضو مجلس النواب، وأستاذ كلية الطب، وحسين القباحي مدير بيت الشعر، وإقليم جنوب الصعيد، والهلال الأحمر، وأبناء الجامعة من عمداء وأساتذة لسعيهم في تنظيم البطولة بشكل مشرف يليق باسم جامعة الأقصر.

تضمن الحفل عدة فقرات فنية متنوعة تعكس ثقافة الأقصر كما شهد الحفل تقديم طلاب السياحة والفنادق عروض فنية أبهرت الحضور وعروض اخرى قدمها طلاب الفنون والألسن والحاسبات ومعلومات، إلى جانب عروض مختلفة من الباتيناج والجمباز والفنون الشعبية والتحطيب والتنورة، بالتنسيق مع الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة، وبالتعاون مع الشباب والرياضة وقصر ثقافة الأقصر.

وأعطى رئيس الجامعة الإذن ببدء البطولة، لتنطلق أول مباراة بين جامعتي الأقصر والإسكندرية.

وخلال الحفل أهدى الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، درع البطولة لكل من الدكتور عمرو الحداد، مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ومحمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر، تكريمًا لدورهم في دعم الجامعة وأنشطتها الرياضية.