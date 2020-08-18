"مصر للطيران" تسير غدا 24 رحلة دولية وواحدة خاصة إلى مطار طابا

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطیران، جدول رحلاتها اليومي، المقررة غدًا الأربعاء، مشيرة إلى أنها ستسير 24 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى كل من "امستردام، باريس، لندن، ميلانو، إسطنبول، الخرطوم، أبوظبي، الشارقة، بيروت، بغداد، نيويورك"، ورحلتين جويتين إلى "دبي" بالإضافة إلى ثلاث رحلات داخلية إلى "شرم الشيخ" ورحلة داخلية واحدة إلى كل من "الغردقة والأقصر وأسوان"، ورحلة خاصة إلى "طابا"، ورحلات استثنائية إلى كل من "أبها، الرياض، جدة، القصيم"، وهذا بخلاف 4 رحلات شحن جوي.

وأوضحت الشركة خلال بيان لها، اليوم، أن جميع هذه الرحلات، ستقل على متنها ما يقرب من 2250 راكبا من جنسيات مختلفة.