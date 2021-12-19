مقتل مقاول على يد 3 متهمين لسرقة شقته: الأنثى استدرجته لقضاء ليلة حمراء

شهدت مدينة أكتوبر التابعة لمديرية أمن الجيزة، واقعة مأساوية، حينما أقدم نقاش وزوجته وشقيقها، على قتل مقاول خنقًا بكوفية وتقييده من يديه وقدميه، لسرقة محتويات منزله وفروا هاربين، إلا أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبطهما.

بلاغ بالعثور علي جثة مجهول الهوية

بداية تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة ذكر مجهول الهوية مخنوق بكوفية ومقيد اليدين والقدمين وملقاة على الأرض.

استدرجته لقضاء ليلة حمراء

بتقنين الإجراءات وتكثيف الجهود لكشف غموض الواقعة، التي أشرف عليها العقيد محمد ربيع، مفتش مباحث حدائق أكتوبر، عن تحديد هوية المجني عليه، وتبيّن أنه مقاول 61 سنة، ويقيم بمفرده داخل مسكنه، وتمكّن المقدم هاني عماد، رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من ضبط مرتكبي الواقعة وتبين أنهم نقاش يعمل طرفه وزوجته وشقيقها، حيث قامت زوجة النقاش باستدراجه لقضاء ليلة حمراء، وعقب توجهها لشقته مكنت باقي المتهمين من الدخول والتعدي عليه وخنقه واستولوا على محتويات الشقة من أجهزة كهربائية.

عرض المتهمين على الطب الشرعي

وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما قررت عرض المتهمين على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة، لبيان هل كان المتهمين تحت تأثير المواد المخدر من عدمه أثناء ارتكاب الجريمة.

بينما كلفت النيابة ضباط المباحث، بسرعة إجراء تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.