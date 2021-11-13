العثور على جثة لشاب مجهول الهوية في قرية «سنبخت» بالدقهلية

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة مجهولة الهوية ولا يعرفها أحد من أهالي قرية «سنبخت» التابعة لمركز أجا محافظة الدقهلية.

بدأت الواقعة بعثور الأهالي على جثة ملقاة أمام قرية سنبخت وتبين أنها لشخص مجهول الهوية في العقد الرابع من عمره، ولم يتوصل أحد من أهالي القرية إلى التعرف عليه وعلى الفور أبلغوا الشرطة التي وصلت إلى محل الواقعة وعاينت الجثة وأبلغت النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثة إلى مستشفى أجا المركزي، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وكشف هوية الشخص وملابسات وفاته.

ورود بلاغ العثور على جثة

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا بقيادة الرائد كريم عبد الرزق، رئيس المباحث، إلى مكان بلاغ العثور علي الجثة، وبالفحص تبين أن الجثة لشخص له لحية خفيفة في العقد الرابع من العمر وملقي بالقرية.

جري إخطار النيابة العامة التي أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى أجا المركزي بعد معاينة الجثمان وتحرير محضر بالواقعة، وطلبت النيابة سرعة التحريات بالواقعة، ومعرفة أسباب تواجد الجثمان في المكان.

شاب يدفن صديقه حيا

وشهدت محافظة الدقهلية واقعة مأسوية أخرى بالعثور على جثة حداد مدفونة داخل أرض زراعية بناحية شربين قرية نقولا وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني علية وزوجته الذين خططا للتخلص من المجني عليه، وذلك لوجود علاقة غير شرعية بينهما، وطلب المتهم من المجني عليه مساعدته في التنقيب عن الآثار في أرضه الزراعية وأعطاه عصيرا به مخدر، وبعدها ردم التراب عليه حيا.