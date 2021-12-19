مدرسة حقلية في بني مزار للتوعية بدور «خدمة النخيل» في زيادة الإنتاج

نظمت مدرسة بني مزار الثانوية الزراعية، اليوم، مدرسة حقلية، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة؛ لتوعية المزارعين بأهمية عمليات خدمة النخيل المختلفة وتأثيرها على زيادة الإنتاج، وتحسين جودة الثمار، وأهمية ذلك في تحقيق أفضل عائد اقتصادي بالتعاون مع مديرية الزراعة بالمنيا.

زراعة نخيل البلح

وجاء ذلك بحضور طلاب المدرسة الثانوية الزراعية بمركز بني مزار، وعدد من مزارعي النخيل والأشخاص المهتمين بزراعة نخيل البلح من خلال عمليات الخدمة الأرضية والرأسية التي تجرى على نخيل البلح، وكيفية إجرائها، ومدى تأثيرها الإيجابي على المحصول.

تقليم نخيل البلح

وتناولت الدورة شرحا مفصلا عن مدى أهمية عملية التقليم وكيفية إجرائها في نخيل البلح مع تغيير بعض المفاهيم الخاطئة التي تتبع الخدمة الشتوية في نخيل البلح، وكيفية إجرائها، وتوضيح أهم أسباب الإصابة والممارسات الزراعية الخاطئة المتسببة في انتشار الإصابة بسوسة النخيل الحمراء، وتم فحص الإصابات الموجودة عمليا وتوجيه المزارعين لعلاجها بالحقن بالمبيدات الحشرية المناسبة.