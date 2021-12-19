الإمارات ترفع الرقابة على الأفلام السينمائية وتدرج تصنيف عمري +21

قررت السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، رفع الرقابة على الأفلام التي تعرض في دور السينما، وقال مكتب تنظيم الإعلام التابع لوزارة الثقافة الإماراتية في تغريدة على «تويتر» إنه يجرى إدراج فئة (+21) ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية، متابعا: «حسب هذا التصنيف، سيتم عرض الأفلام في دور السينما حسب نسختها الدولية، ويتم منحها التصنيف بناء على معايير المحتوى الإعلامي في الدولة»، وفقا لما ذكرته صحيفة الوطن الكويتية.

إدراج فئة +21 ضمن فئات التصنيف العمري للأفلام السينمائية

وتجرى الإمارات تحديث قوانينها الاجتماعية بشكل مستمر، وأواخر العام الماضي، أعلنت الإمارات تعديلات لبعض قوانين الأحوال الشخصية في إطار سعيها لتطوير بنيتها التشريعية.

السماح بإقامة غير المتزوجين معا

وسمحت الإمارات بإقامة غير المتزوجين معا، وخففت من الرقابة على شراء وتناول الكحول، وبدأت منح تأشيرات إقامة طويلة الأمد، وسمحت بتملك الأجانب الكامل للشركات.

كما أعلنت الإمارات في وقت سابق هذا الشهر تقليص أيام العمل الأسبوعية من خمسة إلى أربعة أيام ونصف اليوم، وتغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة والسبت إلى السبت والأحد.