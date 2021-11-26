مخرجة فلسطينية: المهرجانات السينمائية مهمة لصناع الأفلام حول العالم

قالت المخرجة الفلسطينية، نجوى النجار، إن الفيلم الجيد بالنسبة لها، هو الذي يحتوي على قصة جيدة ومثيرة تتناول قضايا هامة، ومنفذة بشكل جيد سينمائيا، وفي الوقت نفسه يضم عناصر التسلية، التي يستمتع بها الجمهور خلال مشاهدة الفيلم.

الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي

وأضافت «نجوي»، خلال حفل افتتاح الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، المذاع على شاشة dmc، أن المهرجانات السينمائية، مهمة كثيرا للمخرجين وصناع الأفلام حول العالم، كونها إحدى المنصات الهامة لعرض هذه الأفلام.

وأشارت المخرجة الفلسطينية، إلى أن المهرجانات السينمائية، ومن بينها مهرجان القاهرة السينمائي، مهمة بدرجة كبيرة لكل المخرجين وصناع الأفلام.

أفلام مهرجان القاهرة السينمائي

ولفتت إلى أنها متحمسة بشكل كبير لمشاهدة كل أفلام مهرجان القاهرة السينمائي، متابعة: «هتلاقوني كل يوم في سينمات المهرجان، من الساعة 3 العصر لحد الساعة 12 بالليل».

وأشادت بعدد من الأفلام المشاركة بالمهرجان السينمائي، وبالأخص فيلم «غدوة»، من بطولة وإخراج النجم التونسي ظافر العابدين.

سعادة كبيرة

وأعربت عن سعادتها، في تواجدها بهذا المهرجان العريق، وسعادتها بمشاركة الكثير من الأفلام به، وبالأخص التجارب السينمائية العربية.

وانطلقت اليوم الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تشهد مشاركة المئات من الأفلام المتنوعة والمختلفة.

نجوى النجار، مخرجة ومؤلفة فلسطينة، ولدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن ودرست هناك السينما، وبدأت مسيرتها الفنية، بإخراج الإعلانات التجارية، ثم اتجهت بعد ذلك لإخراج وإنتاج الأفلام الوثائقية.