«إيفا فارم»: تطوير اللقاح المصري للتعامل مع أوميكرون

قالت الدكتورة سميرة عزت، مديرة الأبحاث السريرية بشركة إيفا فارم، اليوم، إن الحديث عن الترويج للقاح المصري المضاد لكورونا «إيجي فاكس» أمر مبكر، لكن يجب توصيل حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية وتضافر جهود جهات الدولة لإنتاج اللقاح، مؤكدةً أنه حلم تحول إلى حقيقة.

تطوير اللقاح ليتماشى مع أوميكرون

وأضافت عزت، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، ببرنامج من القاهرة، عبر فضائية سكاي نيوز عربية، أن اللقاح المصري يتميز بأنه يمكن تغييره ليتماشى مع أي تغيير أو تطور للفيروس، متابعًا: «نبدأ في تطوير اللقاح للتعامل مع أوميكرون».

وتابعت مديرة الأبحاث السريرية بشركة إيفا فارم، أنه من المفترض أن يحصل الفرد على جرعتين من اللقاح، لكن لم تُجرَ دراسة الاحتياج إلى جرعة ثالثة، وفي الغالب يكون هناك حاجة إلى جرعة معززة أو ثالثة مثل باقي اللقاحات الموجودة حاليًا.

وعن تطعيم الأطفال باللقاح، قالت: «في أي تجارب تبدأ من الفئة العمرية من 18 إلى 60 عامًا، وبعد فترة من الوقت يتم تطعيم الفئات العمرية الأقل وفقًا للاحتياجات»، لافتةً إلى أن الطاقة الإنتاجية للقاح تغطي السوق المصرية ثم تصدر إلى الخارج.

استخدام تكنولوجيا تقليدية في إنتاج اللقاح المصري

ولفتت إلى أن الشركة بدأت، منذ أكثر من عام، العمل على اللقاح المصري المضاد لكورونا بالتعاون مع عدة جهات، موضحة أن التكنولوجيا المستخدم في اللقاح تقليدية لبقاء الفيروس على صفاته دون الإضرار بالإنسان.

وأوضحت أن المادة الخام للقاح مصرية 100%، منوهة إلى أنه لكي يتم عمل التجارب الإكلينيكية على الأفراد يجب أن تسبقها مرحلة التجريب على فئران التجارب حتى الوصول إلى القرود الأقرب للإنسان، وأثبت اللقاح فاعلية وأماناً عند تجريبه.