ضبط 30 طن جيلاتين مجهول المصدر في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق في مراكز كفر الدوار، النوبارية، المحمودية، وكوم حمادة، وذلك للرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ضبط سجق مجهول المصدر

وأسفرت الحملات عن ضبط 65 شيكارة سماد يوريا مدعم غير قابل للتداول والبيع الحر داخل أحد محال الأعلاف، 8 أطباق سجق دون بيانات ومجهولة المصدر بأحد محلات اللحوم المجمدة.

كما تم تحرير محضر لأحد محال البقالة لعدم إعلان الأسعار، وضبط 30 طن جيلاتين مجهول المصدر، 10 لترات خل منتهي الصلاحية، ضبط 50 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة، تحرير محضر عدم الإعلان عن الأسعار لمواد غذائية، ضبط مخبزين تصرفا في كميهة من الدقيق قدرها 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم وزن 50 كجم عن طريق بيعها بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 16 مخبزا لإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 19 جراما للرغيف الواحد، وتحرير محاضر ضد 4 مخابز أنتجوا خبزا غير مطابق للمواصفات القانونية المقررة و3 محاضر لعدم إعلان وزن وسعر الرغيف ومواعيد العمل بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات وقت المرور، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

تكثيف الحملات

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين