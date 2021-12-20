حظك اليوم برج العقرب الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف مولود برج العقرب بالغموض، الثقة بالنفس لدرجة الغرور، يفضل فصل الشتاء، كما أنه يفضل تلقي الهدايا التي تحمل قيمة معنوية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في منزل الحظ يرفع معنوياتك، وقد تلتقي بأشخاص يعتمد عليهم.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

اليوم أنت أقوى مما تعتقد، وتبدي استعدادا للعطاء بسخاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.