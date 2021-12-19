حظك اليوم برج العقرب الأحد 19-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج العقرب أنه يمتلك العديد من الصفات والمميزات، فهو شخصي عملي ناجح يحب عمله كثيرا، كما أنه خدوم يحب تقديم يد العون لكل من حوله، ويعرف عنه أنه رومانسي، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيا

القمر المكتمل والتنافر بمنزلي المال يدفعك للانشغال بشأن ممتلكات أو بحث أمور مهنية أو مالية، ومن المهم ألا تغامر في قراراتك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيا

اليوم عليك أن تعتمد اللباقة ولا تتسرع في أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة فيروز، ويوافق تاريخ ميلادها 21 نوفمبر.