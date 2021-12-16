حظك اليوم برج العقرب الجمعة 17-12-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب من الشخصيات الطموحة التي تسعى دائمًا لتحقيق أحلامها على أرض الواقع، كما يتصف بالصدق والإخلاص في التعامل مع الآخرين، والرومانسية في التعامل مع شريك حياته، كما يعتبر من الشخصيات الغامضة، لذلك فهو شخصية محيرة لمن حولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

تنافر القمر والمريخ في منزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في قراراتك المهنية والمالية والتجارية.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا قبل أي كلمة أو أي خطوة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.