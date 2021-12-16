حظك اليوم برج العقرب الخميس 16-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يفضل مولود برج العقرب أن يحاط بأشياء عصرية كما يقدم كرمته على كل شيء، ولا يتنازل عن كبريائه في أي موقف، وفي الوقت ذاته يتصف بالتفاؤل دائما والنظرة الإيجابية للحياة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

يدعوك الفلك أن تنظم جهودك، وتهتم بصحتك وسلامتك، واليوم لا تهمل أي عارض.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا لا تدع حساسيتك اليوم تعكر عليك صفو حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.