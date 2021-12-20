حظك اليوم برج القوس الاثنين 20-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مولود برج القوس بشخصية حيوية ونشيطة، كما يحب الاكتشاف، لذلك هو كثير الأسئلة ولا يمكن إحباطه بسهولة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر يتنافر مع عطارد في منزلي المال، وعليك بالتركيز على إدارة أعمالك وأموالك بتأني وحذر، تفاديا للخطأ.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

من المهم اليوم أن تحافظ على اللباقة، ولا تتسرع في إعطاء وعود.

ومن أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.