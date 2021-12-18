حظك اليوم برج القوس السبت 18-12-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بشخصية قيادية، ويحب أن ينجز عمله على أكمل وجه، قد يتكاسل قليلا ولكن قاعدته المتبعة هي: (لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد)، وتستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

ينصحك الفلك أن تنتبه لحقوقك وحاول أن تستدعي اليوم كل ما لديك من قدرة على ضبط النفس.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

إذا كنت متزوجا استمع للطرف الآخر، وكن عادلا ولا تبخسه قدره.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.