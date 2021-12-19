«الأرصاد»: أمطار رعدية غزيرة على السواحل الشمالية خلال ساعات

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بدأت حالة من عدم الاستقرار الجوية، وانخفاض الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حتى أربعة أمتار، موضحة أن الساعات المقبلة، ستشهد استمرار سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ما بين متوسطة لغزيرة، تكون رعدية في بعض المناطق، وتمتد إلى محافظات الوجه البحري، وتبدأ متوسطة على القاهرة، وتنخفض بعد فترة الظهيرة.

بعض المناطق من سيناء تشهد بداية هطول الأمطار منذ الغد

وأضافت «شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، أن بعض المناطق من سيناء، تشهد بداية هطول الأمطار منذ الغد، وتتحسن بداية من الثلاثاء، كما أنه في الوقت ذاته، تصبح درجات الحرارة العظمى غدا 15 درجة والصغرى 7 درجات، كما أن بعض المناطق مثل سانت كاترين سنخفض فيها درجة الحرارة إلى تحت الصفر.

ونصحت المواطنين، بضرورة ارتداء ملابس ثقيلة، والبعد عن أعمدة الإنارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح لن يكون مصحوبا بالرمال، كما أن الأمطار ستستمر على السواحل الشمالية وشمال الدلتا حتى يوم الثلاثاء، وتنعدم في القاهرة، وباقي مناطق الجمهورية الثلاثاء.

محافظ كفر الشيخ في مداخلة لنفس البرنامج

من ناحية أخرى، قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرياح بدأت تكون قوية والأمطار تتساقط بشكل متوسطة من الآن، وأنه جرى تعطيل الدراسة لعدم تعريض الطلاب للخطر بسبب الأمطار، مؤكدًا أن ميناء البرلس المخصص للصيد، تم تعطيل الملاحة به، بسبب ارتفاع الأمواج.

وأشار إلى أنه يكون هناك مراجعة لأعمدة الإنارة العامة والري، بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والمسئولين، وتم تعطيل الدراسة غدًا في المعاهد الأزهرية وجميع المدارس، مؤكدًا أن سقوط الأمطار تعطل بعض مظاهر الحياة وليس الدراسة فقط، ولا توجد خسائر اليوم بسبب سقوط الأمطار.