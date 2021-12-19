الأرصاد: أمطار على القاهرة بداية من الليلة.. والطقس يتحسن الثلاثاء

قالت الدكتور إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة من عدم الاستقرار بدأت اليوم، وشهدت البلاد نشاطًا للرياح وانخفضت الرؤية بسبب الرمال والأتربة المثارة، خاصةً على الطرق السريعة والصحراوية.

زيادة متوقعة في شدة الأمطار خلال ساعات

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج «اليوم»، على قناة «dmc»: «بدأت موجة الأمطار المتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، ومن المتوقع خلال الساعات المقبلة أن تزيد شدة الأمطار وتكون من متوسطة إلى غزيرة ومصحوبة بدرجات البرق والرعد وسقوط حبات البرد».

وتابعت مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية: «تتجه هذه الأمطار الليلة إلى محافظات الوجه البحري وتمتد إلى محافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، اعتبارًا من هذه الليلة وتستمر معنا غدا الاثنين».

أمطار مصحوبة ببرق ورعد

وأشارت إلى أن الأمطار على القاهرة الكبرى ستكون متوسطة الشدة ومصحوبة بضربات البرق والرعد على فترات من الليل وغدا الاثنين، لافتةً إلى وجود انخفاض واضح في درجات الحرارة، إذ ستكون درجة الحرارة الصغرى 7 درجات مئوية على القاهرة الكبرى، ودرجتين تحت الصفر في وسط سيناء، ما سيؤدي إلى تكون ثلوج على مرتفعات سانت كاترين ووسط سيناء.

ولفت، إلى أن هذه الحالة ستكون مستمرة حتى غد الاثنين ويبدأ التحسن في الأحوال الجوية اعتبارًا من يوم الثلاثاء، لكن يستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية للبلاد.