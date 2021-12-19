مصادر: تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية في 3 محافظات غدا

كشفت مصادر مطلعة بقطاع المعاهد الأزهرية، أنه على جميع المعاهد الأزهرية الامتثال لقرار محافظتي القاهرة والجيزة والأسكندرية وجميع المحافظات التي أعلنت تعطيل الدراسة فيها نظرا لسوء الأحوال الجوية.

تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية

وأكد قرار تعطيل الدراسة في عدد من المحافظات يشمل الطلاب والمدرسين والعاملين بها، حال إقرار المحافظة لذلك.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعطيل الدراسة بالمعاهد الأزهرية غدا الاثنين ترجع إلى قرار المحافظة أيضا واستمرار سوء الأحوال الجوية، وفي حال اي إعلان من قبل المحافظة بشأن تعطيل الدراسة ستلتزم المعاهد بقرارها.

تعطيل الدرسة في القاهرة

ووجه القطاع بضرورة التزام المعاهد بتعليمات كل محافظة، موضحًا أنه في حال إعلان المحافظة تعطيل الدراسة تلتزم كل المعاهد الموجودة بالقرار.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، قرر تعطيل الدراسة غدًا الإثنين بجميع مدارس العاصمة نظرًا لسوء حالة الطقس طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية .