استهداف 846 ألف طفل للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في الإسكندرية

أكد الدكتور سعيد السقعان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، انطلقت في الإسكندرية وتستمر لمدة أربعة أيام وتستهدف تطعيم 846755 طفلا من سن يوم وحتى خمس سنوات من الأطفال المقيمين بالإسكندرية من مصريين وعرب وأجانب.

616 فرقة للتطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية في تصريحات صحفية على هامش انطلاق الحملة من مركز صحة الأسرة بالسيوف، اليوم الأحد، أنه يوجد 616 فرقة بين ثابتة ومتحركة تتمثل في 205 فرقة ثابتة بجميع الوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومحطات المواصلات والأسواق و411 فرقة متحركة.

وأوضح وكيل الوزارة أن التطعيم عبارة عن نقطتين بالفم من الطعم «سابين نمط 2»، مشيرا إلى أن الحملة تهدف إلى الحفاظ على التغطية التطعيمية لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي قد يسبب إعاقة مدى الحياة.

انطلاق تطعيم ضد شلل الأطفال في الإسكندرية

وجاء ذلك بعدما أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسكندرية، اليوم والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان علي مستوي الجمهورية، وتستمر علي مدار أربعة أيام.

ووجه المحافظ مسؤولي مديرية الصحة والسكان والجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومي والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أي معوقات بشكل فورى. مؤكداً علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي معوقات لتحقيق المستهدف من الحملة.

حث المواطنين للمشاركة وتطعيم أطفالهم

من جانبها؛ تفقدت الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، الوحدات الصحية بقرى أبيس بنطاق حي شرق، وذلك للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسرت من رواد الوحدات على مدى التسهيلات المقدمة.

وأكدت أهمية تلك الحملات التي تأتي في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وحثت المواطنين للمشاركة معا جنبا إلى جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والآباء لإعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القرى والأماكن النائية.