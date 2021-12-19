حملات التطعيم ضد شلل الأطفال تجوب شوارع الإسماعيلية بـ«الميكروفونات»

بدأت حملات التطعيم ضد شلل الأطفال اليوم، في محافظة الإسماعيلية، وتستمر لمدة 4 أيام متواصلة بنطاق المدينة والمراكز والمدن، وتعتمد الحملة على فرق طرق الأبواب التي تنتشر في شوارع أحياء الإسماعيلية الثلاثة، إضافة إلى فرق متحركة في المراكز والقري لتحقيق أكبر انتشار لها، مستخدمة مكبرات الصوت «الميكروفونات» لحث المواطنين على المشاركة بالحملة.

مدير صحة الإسماعيلية: 680 فرقة طبية لتطعيم 238 ألف طفل

وقال الدكتور علي حطب مدير مديرية الصحة في الإسماعيلية، إن الحملة تستهدف تطعيم 238 ألف طفل بنطاق المحافظة بالكامل، مشيراً إلى أنه جرى تجهيز الفرق الطبية اللازمة لتنفيذ الحملة.

وتابع: «جرى تجهيز 680 فرقة طبية، منها المتحركة من منزل إلى منزل بمدن وتوابع المحافظة، إضافة إلى فرق التطعيم الثابتة بالمراكز والوحدات ومكاتب الصحة، للوصول لكل الأطفال المستهدفين بالمحافظة بالمجان»، مشيراً إلى أن كل الفرق تعمل من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وقال وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن التطعيم يستهدف رفع المناعة المجتمعية ضد نمطين من فيروسات شلل الأطفال، سواء للمصريين أو غير المصريين المقيمين في كل مناطق محافظة الإسماعيلية.

انطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالإسماعيلية

وشهد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، في وحدة طب الأسرة بالعرايشية بدائرة حي ثان الإسماعيلية.

وطالب محافظ الإسماعيلية، خلال تدشين الحملة، مسؤولي الأحياء، تكثيف الحملات التوعوية للمواطنين بالتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وحثهم على سرعة تلقي أطفالهم التطعيم وخاصة بالقرى والمناطق النائية.

ووجه بشارة بتكثيف الحملات الدعائية والتوعوية للمواطنين ووضع البنرات والملصقات الدعائية للحملة أمام المساجد والكنائس والأماكن الحيوية، فضلاً عن توزيع منشورات التوعية الخاصة بالحملة في جميع أماكن التجمعات.