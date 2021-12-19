راحة للاعبين الدوليين في مران الأهلي استعدادا للسوبر

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة في التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ومنح موسيماني راحة لكل من: محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول بعد انضمامهم أمس لبعثة الفريق، عقب مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على الاجتماع مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الدوحة قبل خوض المران الثاني، استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي أمام فريق الرجاء المغربي، التي تقام يوم الأربعاء المقبل في العاصمة القطرية الدوحة.

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