محافظ الإسكندرية يعلن الاستعداد لمواجهة الأمطار برفع حالة الطوارئ

أعلن محافظ الإسكندرية، الاستعداد لمواجهة الأمطار برفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، بالإضافة إلى إعلانه تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمون»، يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، مع منح الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة، إجازة استثنائية خلال اليومين.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية الإجراءات والاستعدادات التي اتخذتها محافظة الإسكندرية لمواجهة الأمطار خلال يومين، متوقع فيهما هطول أمطار تصل ذروتها غدا الاثنين، مع صقيع شديد ورياح سرعتها تتجاوز 30 كيلو مترا.

استعدادات الإسكندرية لمواجهة الأمطار.. تعطيل الدراسة

برزت أولى استعدادات الإسكندرية لمواجهة الأمطار، عبر ما أعلنه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية «طلاب ومعلمون» بنطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية.

لم يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل أصدر المحافظ تعليماته بمنح الموظفة التي ترعى طفلاً أو أكثر، يقل عمره عن اثني عشرة سنة ميلادية، إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظاً على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

حالة طوارئ لمواجهة الأمطار في الإسكندرية

وعلى الرغم من تلك الإجازات التي أقرها المحافظ بسبب نوة الفيضة الصغرى، إلا أنه قد استثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التى يحددها مديروا الإدارات التعليمية.

فيما أكد المحافظ أن قرار تعطيل الدراسة يأتي فى إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاطا علي سلامة المواطنين.

تمركز السيارات والمعدات وفرق طوارئ بالأماكن الساخنة

وأكد المحافظ على استمرار حالة الاستعداد للأمطار بالشركة منذ يوم الاثنين الماضي، واستمرار تمركز السيارات والمعدات وفرق طوارئ شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بالمناطق الساخنة بالمحافظة على مدار 24 ساعة، تحسبا لتجمع مياه الأمطار للعمل على رفعها، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف على مدار الساعة.