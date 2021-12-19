محافظ الإسكندرية: استعنا بمعدات من الجيزة والقاهرة للتعامل مع الأمطار

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تقرر تعطيل الدراسة بالمدارس والمعاهد الأزهرية بالمحافظة اليوم الأحد وغدا الاثنين، حيث ستتعرض البلاد لنشاط رياح حاد يصل لحد العاصفة، وأمطار من متوسطة إلى غزيرة، فضلا عن ارتفاع الأمواج الذي قد يصل لنحو 5 أمتار، كما قرر منح السيدات بالجهات التنفيذية اللاتي لديهن أطفال تحت 14 عاما إجازة يومين، وحجم الأمطار المتوقع سقوطها أنها ستكون في نفس حجم الأمطار المتساقطة خلال موجة الطقس السئ السابقة.

فيه بيوت بايشة بسبب عوامل الرطوبة ولا تتحمل الأمطار والرياح

وأضاف «الشريف»، خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تم الاستعانة بمعدات من محافظات مجاورة كالقاهرة والجيزة إلى جانب معدات المحافظة استعدادا للتعامل مع الأمطار والرمال، كما تم إبلاغه أن هناك منزلا من طابق واحد سقط من قوة الرياح منذ قليل، والجهات التنفيذية انتقلت لموقع المنزل المنهار، «فيه بيوت بايشة بسبب عوامل الرطوبة ولا تتحمل الأمطار والرياح»، كما أن نوبة الأمطار الذى ستشهدها المحافظة تكون شدتها من متوسطة إلى غزيرة.

الأمواج سترتفع في الإسكندرية غدا 4 أمتار والاثنين 5 أمتارر

وأشار محافظ الإسكندرية، إلى أن الأمواج سترتفع في الإسكندرية غدا 4 متر ويوم الاثنين 5 متر ونشاط الرياح سيبدأ من فجر اليوم وقد يصل إلي العاصفة ومثير للرمال والأتربة والأمطار ستبدأ من الظهيرة وأصدرنا تعليمات لجميع المديريات بوقف العمل للسيدات اذا كان لديهم أطفال اقل من 12 سنة، كما أن جميع السيارات الخاصة برفع المياه متواجدة في الشوارع بالإضافة إلي أن لدينا سيارات دعم وصلت لتصريف المياه الزائدة علي الطاقة الاستيعابية الخاصة بنا .

تعطيل الدراسة سيتيح للأجهزة التنفيذية كسح مياه الأمطار

وأوضح اللواء محمد الشريف، أن تعطيل الدراسة سيتيح للأجهزة التنفيذية كسح مياه الأمطار، «حتى تكون الشوارع فارغة من المواطنين، ويتم شفط مياه الأمطار»، كما أن الدولة المصرية تعمل على تغيير البنية التحتية في المحافظة من أجل استيعاب كمية الأمطار الضخمة التي تسقط على المحافظة بسبب التغيرات المناخية، «نعمل على خطة عاجلة لمعالجة شبكة الصرف والآخرى وهى الآجلة تهدف إلى تغيير كل شبكات الصرف»، كما أن الأبراج المخالفة التي بنيت على مدى سنوات في محافظة الإسكندرية أدت إلى تهالك شبكة الصرف الصحى.