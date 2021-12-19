معيط عن رسوم حفلات الساحل: العدالة الاجتماعية تتحقق بعدالة التوزيع

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه جرى فرض 10% بعض السلع المستوردة كـ«سمك السلمون» والكافيار والجمبري والأنشوفة والفواكه المستوردة وأدوات التجميل والعطور والشيكولاتة، موضحًا أن الدولة تستقبل كل عام، تقريرًا من منظمة الصحة العالمية بصورة دورية بشأن التعامل مع التدخين والمشروبات الغازية، على أنها تسبب أمراضًا، ولا بد من زيادة سعرها بصورة دورية، لافتًا إلى أن تعديل أحكام القانون يشمل فرض ضريبة 5% على المشروبات الغازية.

من يدفع 6 آلاف جنيه في تذكرة حفلة مقتدر.. المفروض يقولنا خدوا أكتر

ورد «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية، على غضب بعض المواطنين من فرض 5% على تذكرة حضور حفلات الساحل الشمالي، «هذه الطبقة المفروض متزعلش، مفروض يقول يا دولة خدي أكتر، أنا شخص مقتدر دفعت 6 آلاف جنيه، ووقفت في الزحمة عشان أحضر حفلة، الناس من حقها تنبسط، والدولة من حقها تاخد فلوس عشان نبسط الناس الغلابة، هنجيبها منين؟ هنجيبها من المقتدرين»، متسائلًا: «كيف سأمول المشروع القومي (حياة كريمة) الذي يحتاج 700 مليار جنيه، لتغيير الريف المصري؟».

التعديل يشمل إضافة 5% على تذكرة الأفلام الأجنبية

وأوضح وزير المالية، أن التعديل يشمل إضافة 5% على تذكرة الأفلام الأجنبية، والتزحلق على الجليد والغطس وحفلات الديسكو وحفلات الساحل الشمالي، كما أن العدالة الاجتماعية، تتطلب الحصول على أموال من القادر -المستعد لدفع 6 آلاف جنيه لحضور حفل بالساحل الشمالي- من أجل توزيعها على الفقراء الذين يحتاجون بناء منزل، ومن يعيشون في ظروف صعبة وزيادة المعاشات والاستثمارات والدولة.

الناس تنبسط أه.. بس لازم تدي جهات الدولة حقها

وتابع الدكتور محمد معيط: «مقفش اتفرج على مقتدر يقدر يساعد الدولة، ويساهم في تحقيق السلام الاجتماعي، وأقول خليه يتبسط، يتبسط بس يدي جهات الدولة حقها، العدالة الاجتماعية تتحقق بعدالة التوزيع».