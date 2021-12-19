«هيئة الأرصاد» تحذر من عواصف وأمطار رعدية وتساقط الثلوج.. واستنفار في المحافظات لمواجهة الطقس السيئ

وجهت هيئة الأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدنى، تحذيراً شديد اللهجة بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن حركة الرياح ستكون جنوبية باردة على معظم أنحاء البلاد وتصل إلى حد العاصفة، مناشدة المواطنين ضرورة توخى الحذر خلال الساعات المقبلة لأنه من المتوقع سقوط أمطار رعدية على بعض المناطق مصحوبة بحبات البرَد، وتصل الرياح إلى حد العواصف ببعض المناطق.

وأوضحت «الأرصاد» أن الطقس سيكون بارداً نهاراً على شمال البلاد، حتى شمال الصعيد، ومعتدلاً على جنوب البلاد، شديد البرودة ليلاً على كل الأنحاء، مع تكوُّن الثلوج على مرتفعات وسط سيناء خلال الفترة من الأحد حتى الجمعة المقبل.

«البحيرة»: وقف عمل المعديات والمراكب النهرية خلال الأمطار

وتوقع خبراء الأرصاد أن يشهد طقس اليوم سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحياناً مصحوبة بحبات البرَد، على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا «السلوم، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد»، على فترات متقطعة، فضلاً عن سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحياناً على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الدلتا «الغربية، الشرقية، والمنوفية»، ومدن القناة، وسيناء، وشمال الصعيد «بنى سويف، المنيا، الفيوم»، مع اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتصل سرعة الرياح لـ75 كم/ساعة، ويصل ارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار، مع نشاط حركة الرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، ما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ما يؤدى إلى انخفاض الرؤية.

وأضافت الهيئة أن طقس الثلاثاء سيشهد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الدلتا، ونشاط حركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، على فترات متقطعة، مع نشاط حركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء، على فترات متقطعة أيضاً، وانتشار الشبورة المائية خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة فى الصباح الباكر اعتباراً من الساعة الخامسة وحتى السابعة صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

رياح بسرعة 75 كم محملة بالرمال تضرب الإسكندرية وارتفاع الأمواج إلى 5 أمتار وإصابة فتاة في انهيار سقف منزل

فى نفس السياق تعرضت الإسكندرية اليوم لرياح مثيرة للرمال والأتربة وصلت لحد العاصفة، وتسببت فى انهيار سقف الدور الثانى على الدور الأول فى أحد المنازل بمنطقة محرم بك، وأصيبت فتاة تبلغ 25 عاماً جرّاء انهيار سقف المنزل.

من جانبه حذر اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، من حالة الاضطراب الجوى، حيث يزيد نشاط الرياح المحملة بالأتربة بشكل كبير، ووجَّه العاملين وفرق الطوارئ المتمركزة بأنحاء المحافظة بالالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية وتوخى أقصى درجات الحيطة والحذر أثناء العمل.

وأكد «نافع» استمرار الاستعداد للأمطار بالشركة منذ الاثنين الماضى، وتمركز السيارات والمعدات وفرق طوارئ الشركة بالمناطق الساخنة بالمحافظة على مدار 24 ساعة، مع استمرار أعمال تطهير الشنايش والبيارات ومتابعة مناسيبها ومناسيب المصارف على مدار الساعة.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرر تعطيل الدراسة يومى الأحد والاثنين ومنح الطلاب والمعلمين بجميع المدارس إجازة، ومنح الموظفة التى ترعى طفلاً أقل من 12 سنة إجازة استثنائية.

وفى محافظة البحيرة ترأست الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أمس، غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، بحضور حازم الأشمونى السكرتير العام، واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد وأعضاء غرفة العمليات، لمناقشة سبل مواجهة تداعيات الطقس السيئ والتقلبات الجوية.

وأصدر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تعليمات لرؤساء المراكز والمدن بالتفتيش على جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، والتأكيد على إيقاف عمل المعديات تحسباً لسوء الأحوال الجوية، وحفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وقامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالمرور على كل المعديات النهرية الواقعة على المجارى المائية بنطاقها، والتأكيد على وقف عملها فى حالة الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة.

ووجَّه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة على مدار الساعة لجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة، والعمل على تلقى شكاوى المواطنين والتدخل الفورى لحل أى مشكلة تطرأ، مشدداً على انعقاد كل الغرف الفرعية بالمراكز، وانتشار كل الفرق والمعدات والأطقم لمواجهة حالة الطقس السيئ والعواصف المتوقعة.

وطالبت المحافظة، فى بيان اليوم، المواطنين بالبقاء فى المنازل وعدم الخروج أثناء الرياح والعواصف الشديدة والأمطار إلا للضرورة القصوى، وعدم الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق، تجنباً لخطر الصعق.

وتضمّن البيان تحذيرات بعدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن قد تشهد سقوط أشجار، أو على فتحات تصريف الأمطار، وعدم البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق أو العواصف الشديدة.

وناشدت المحافظة قائدى السيارات تجنب السير بسرعات عالية تتعدى 60 كيلومتراً فى الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد، إضافة إلى عدم الاقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظراً لسوء الأحوال الجوية.

يُذكر أن محافظ البحيرة قرر تعطيل الدراسة اليوم بالمدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية، تحسباً لموجة الطقس السيئ التى قد تضرب المحافظة طبقاً لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

وفى جنوب سيناء قال المحافظ اللواء خالد فودة اليوم إن المحافظة تتعرض لدرجات حرارة منخفضة بسبب الطقس السيئ الذى يضرب البلاد، موضحاً أنه وجَّه رؤساء المدن عن طريق مركز العمليات بضرورة وضع المجلس فى وضعية الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول المتوقعة فى الأيام المقبلة.

وأضاف المحافظ، فى تصريحات خاصة، أن هناك تحذيرات من احتمال سقوط ثلوج على مدينة سانت كاترين التى سجلت درجات حرارة أقل من الصفر على مدار يومين متتاليين، لافتاً إلى مراجعة خطة مواجهة السيول والأمطار، والتواصل بين غرف العمليات فى كل مدينة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام عن طريق الشبكة الوطنية الموحدة، مؤكداً توزيع خطة السيول على مجالس المدن للتدخل السريع حال حدوث السيول.

وقال إن شركة المياه جهزت 9 سيارات نقل لإزالة أى أمطار متراكمة، إضافة إلى توافر لوادر تابعة لمجالس المدن وإدارة الطرق لإزالة أى مخلفات من الصخور والرمال جرّاء الأمطار والسيول، مشيراً إلى أنه تم إجراء تجربة لعملية سقوط سيول على مدينة شرم الشيخ، وقام فريق عمل داخل الشبكة الوطنية للتدخل السريع بإدارة الأزمة وفقاً للخطوات العملية المتفق عليها، فضلاً عن توزيع أجهزة اتصال على المدن وكاميرات لنقل الأحداث بالصوت والصورة حال انقطاع الاتصالات.

«جنوب سيناء»: الحرارة تحت الصفر في سانت كاترين وإرشادات عاجلة لحماية زوار جبل موسى

وأضاف: «تعرضت مدينة رأس سدر للأمطار، وظهرت الغيوم فى بعض المدن، وهى تشير إلى سقوط أمطار على بعض المناطق»، موضحاً أن الأرصاد الجوية حذرت من سقوط ثلوج على سانت كاترين بسبب الانخفاض الشديد فى درجات الحرارة، والمدينة سجلت درجات حرارة أقل من الصفر فى الساعات الأولى من فجر اليوم.

وتابع: «تم التنبيه على السياح الذين يصعدون إلى قمة جبل موسى باتخاذ الحيطة والحذر، وارتداء ملابس ثقيلة، واتباع إرشادات الدليل البدوى، وفى حال سقوط ثلوج على المدينة سيتم وقف الرحلات المتجهة إلى جبل موسى لحماية أرواح السياح».